Công nghiệp mở đường cho khát vọng phát triển

Trong tiến trình phát triển, mỗi địa phương đều mang trong mình sứ mệnh để góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đối với tỉnh Phú Thọ - vùng đất cội nguồn của dân tộc - sứ mệnh đó đang được thể hiện sinh động bằng những bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển công nghiệp, tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, khẳng định vai trò, vị thế của tỉnh trong không gian phát triển mới của đất nước.

Công nhân lao động Công ty TNHH JNTC Vina tích cực thi đua lao động sản xuất , hoàn thành kế hoạch đề ra.

Động lực cho tăng trưởng hai con số

Năm 2025 đánh dấu một bước bứt phá rõ nét của Phú Thọ. Trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều biến động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, trở thành điểm sáng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Báo cáo của Sở Công thương tỉnh cho thấy, thu hút đầu tư đạt kết quả nổi bật với tổng vốn FDI ước đạt 1,51 tỷ USD, tăng 64% so với năm 2024; vốn đầu tư trong nước ước đạt 220 nghìn tỷ đồng, cao gấp 3,6 lần so với năm trước. Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 ước đạt 36,8 tỷ USD, thuộc nhóm địa phương có giá trị xuất khẩu cao của cả nước; giải ngân đầu tư công nằm trong nhóm dẫn đầu...

Đặc biệt, GRDP năm 2025 tăng 10,52%, đứng thứ 4 toàn quốc, cao nhất vùng Trung du và miền núi phía Bắc; quy mô nền kinh tế ước đạt hơn 412 nghìn tỷ đồng. Phú Thọ hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, khẳng định năng lực lãnh đạo, điều hành và tinh thần trách nhiệm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Theo đồng chí Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở Công thương, những thành tựu kinh tế – xã hội của Phú Thọ trong năm 2025 có dấu ấn rõ rệt từ sự bứt phá mạnh mẽ trong sản xuất công nghiệp. Năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 26,8% so với năm 2024 - mức tăng cao nhất kể từ năm 2019 đến nay, qua đó phản ánh rõ xu thế phục hồi nhanh và tăng tốc vững chắc của ngành công nghiệp tỉnh nhà.

Box: Năm 2025, toàn tỉnh có 4.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, bằng 128,6% so với mục tiêu phấn đấu, tăng 44,2% so với cùng kỳ; số vốn đăng ký trên 40.000 tỷ đồng, bằng 114,3% so với mục tiêu, tăng 29,1% so với cùng kỳ. Khoảng 1.000 doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng 25% so với năm 2024.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đóng góp 82,4% tổng mức tăng IIP (tăng 126,86%), tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng của ngành. Nhiều ngành, sản phẩm công nghiệp mũi nhọn đạt mức tăng trưởng cao (sản xuất linh kiện điện tử tăng 22,2%; sản xuất máy tính xách tay tăng 32,3%;...). Các lĩnh vực khai khoáng, sản xuất và phân phối điện cũng duy trì mức tăng trưởng tích cực, phục vụ hiệu quả cho các dự án hạ tầng và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với sự gia tăng về quy mô và tốc độ, công nghiệp đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kết thúc năm 2025, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 46,58% GRDP, trong đó riêng công nghiệp đạt 40,92%. Những con số này không chỉ phản ánh kết quả trước mắt, mà còn khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của công nghiệp trong chiến lược phát triển dài hạn của Phú Thọ.

Chủ động quy hoạch sản xuất công nghiệp công nghệ cao

Sau sáp nhập, Phú Thọ hội tụ ba không gian phát triển đặc trưng: Trung du, đồng bằng và vùng núi cao, tạo dư địa lớn cho phát triển kinh tế đa ngành. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I đã xác định rõ định hướng phát triển nhanh gắn với bền vững, trong đó công nghiệp phải đi trước một bước, nhưng không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng.

Định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh được xây dựng trên nền tảng hệ thống hạ tầng khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ, hiện đại, gắn với việc không ngừng cải thiện môi trường đầu tư theo hướng minh bạch, thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn lực cho phát triển. Đây là “điểm cộng” của Phú Thọ trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương ngày càng gia tăng, đưa Phú Thọ trở thành điểm sáng của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Box: Hiện nay trong các KCN của tỉnh đã có 21 quốc gia và vùng lãnh thổ là các đối tác thực hiện đầu tư, đứng đầu là Hàn Quốc với 256 dự án, vốn đăng ký đầu tư 4.315,7 triệu USD, chiếm 44% tổng vốn đầu tư. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN đều có mức tăng so với cùng kỳ; trong đó dự án FDI doanh thu ước đạt 35,2 tỷ USD, tăng gấp 2 lần so với năm 2024; dự án DDI doanh thu ước đạt 34.755 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2024.

Báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh cho thấy, hết năm 2025, toàn tỉnh đã thành lập 28 KCN với tổng diện tích hơn 5.800 ha. Trong số 30 KCN dự kiến tiếp tục phát triển đến năm 2030 với quy mô sử dụng đất trên 7.437 ha, đã có 8 KCN được phê duyệt quy hoạch phân khu làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư; 22 KCN còn lại đang được rà soát, hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Theo đồng chí Hoàng Long Biên - Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh, sau sắp xếp địa giới hành chính, quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh được điều chỉnh theo hướng tập trung, gắn với liên kết vùng, phát huy lợi thế so sánh của từng khu vực. Định hướng xuyên suốt là phát triển các khu công nghiệp theo mô hình xanh, thông minh, bền vững, phù hợp xu thế công nghiệp hiện đại và yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế số, kinh tế tri thức. Đây không chỉ là lựa chọn mang tính chiến lược, mà còn thể hiện trách nhiệm của Phú Thọ đối với mục tiêu phát triển bền vững chung của đất nước.

Những kết quả trong năm 2025 là nền tảng để Phú Thọ bứt tốc trong sản xuất công nghiệp trong năm 2026 và những năm tiếp theo, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Với định hướng đến năm 2030 phấn đấu trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Phú Thọ đang cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên phát triển mới.

Theo đồng chí Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở Công thương, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi đất nước kỷ niệm 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong bối cảnh đó, Phú Thọ đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành 15/15 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Có thể thấy, sự bứt tốc mạnh mẽ của công nghiệp Phú Thọ hôm nay không chỉ là kết quả của những quyết sách đúng đắn, sự điều hành quyết liệt và nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống chính trị, mà còn là minh chứng sinh động cho sức sống, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Với nền tảng đã được vun đắp, với khát vọng đang được khơi dậy mạnh mẽ, Phú Thọ vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Ngọc Tuấn