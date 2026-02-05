“Mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội có thể hoàn thành sớm hai năm”

Theo Bộ Xây dựng, nhờ tiến độ nhanh ở một số địa phương, mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021–2030 nhiều khả năng về đích sớm hai năm.

Theo kế hoạch Chính phủ giao, đến năm 2030, ngành xây dựng phải hoàn thành khoảng 1 triệu căn nhà ở xã hội. Chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí ngày 4/2, ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, cho biết trên cơ sở kết quả thực hiện thực tế và tiến độ hiện nay, Bộ Xây dựng đánh giá mục tiêu này có thể hoàn thành sớm hơn dự kiến.

Cơ sở để vượt kế hoạch là nhờ tiến độ triển khai tăng tốc rõ rệt trong hai năm gần đây và quy mô nguồn cung đã được “gối đầu” từ số lượng lớn dự án đang triển khai. Năm 2025, Bộ đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 100.000 căn nhà ở xã hội, song thực tế đã hoàn thành hơn 102.700 căn, mức cao nhất kể từ khi triển khai Đề án, tạo dư địa thuận lợi cho các năm tiếp theo.

Lượng dự án đang triển khai và đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hiện cũng ở mức lớn. Lũy kế đến hết tháng 12/2025, cả nước có 698 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 657.000 căn, trong đó gần 170.000 căn đã hoàn thành, hơn 134.000 căn đang thi công và trên 354.000 căn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Quy mô này tương đương khoảng 62% chỉ tiêu toàn Đề án, cho thấy “độ dày” nguồn cung đủ để duy trì tiến độ cao trong những năm tới.

Bất động sản khu trung tâm TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Bộ Xây dựng nhận xét, tốc độ triển khai được cải thiện rõ rệt nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng, cùng việc hoàn thiện khung pháp lý cho phát triển nhà ở xã hội. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành nhằm rút ngắn thủ tục đầu tư, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, lựa chọn chủ đầu tư và bố trí nguồn vốn.

Bên cạnh đó, vai trò của chính quyền địa phương được đánh giá là yếu tố then chốt. Nhiều tỉnh, thành đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao như Thái Nguyên, Sơn La, Nghệ An, Hưng Yên. Các đô thị lớn cũng đạt kết quả tích cực, trong đó, Hải Phòng vượt 23% kế hoạch, Hà Nội vượt 10%, Đà Nẵng vượt 9%, còn TP HCM hoàn thành chỉ tiêu.

Ngoài các, các địa phương hiện đã chủ động bố trí quỹ đất sạch, tích hợp nhà ở xã hội ngay trong các đồ án quy hoạch đô thị và khu công nghiệp, thay vì triển khai rời rạc như trước. Một số địa phương còn đưa chỉ tiêu nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, tạo động lực tiến độ và trách nhiệm thực hiện rõ ràng.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng xác định phát triển nhà ở xã hội tiếp tục là nhiệm vụ ưu tiên, đồng thời yêu cầu nâng cao chất lượng dự án, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tránh hình thành các khu nhà ở xã hội tách biệt, kém chất lượng. Các địa phương cũng coi đây là trách nhiệm chính trị, chủ động bố trí quỹ đất, rút ngắn thủ tục và lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực để chương trình đạt hiệu quả bền vững.

Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021–2030” đặt mục tiêu hoàn thành hơn 1 triệu căn đến năm 2030. Để đạt mục tiêu này, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế nhằm tháo gỡ thủ tục, bố trí quỹ đất và hỗ trợ tín dụng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội.

Theo Vnexpress