Tuyển dụng, tiếp nhận 1.053 viên chức, nhân viên ngành Giáo dục

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ vừa thông báo tuyển dụng và tiếp nhận 1.053 chỉ tiêu, trong đó có 543 chỉ tiêu giáo viên mầm non hạng III và 510 nhân viên các cấp học: mầm non, tiểu học, THCS, giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên.

Cô và trò Trường Mầm non Minh Nông, phường Việt Trì.

Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo đủ điều kiện chung như có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe và có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm.

Điều kiện riêng theo vị trí việc làm cũng được quy định rõ trong thông báo. Cụ thể như giáo viên mầm non cần có bằng cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; nhân viên kế toán, văn thư, thư viện hoặc y tế phải có chuyên môn theo yêu cầu tương ứng...

Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, địa chỉ: Số 1166, đường Hùng Vương, phường Thanh Miếu, từ ngày 3/2/2026 đến 17 giờ ngày 4/3/2026 (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ) trong giờ hành chính (sáng từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ - 17 giờ).

Hiền Mai


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Giáo viên mầm non THCS Nhân viên tỉnh Phú Thọ Tiểu học Chỉ tiêu Tuyển dụng viên chức tiếp nhận Ngành giáo dục thông báo tuyển dụng
Chìa khóa cho sự phát triển toàn diện

Chìa khóa cho sự phát triển toàn diện
2026-02-05 10:51:00

baophutho.vn Trong xu thế đổi mới giáo dục hiện nay, bậc học mầm non đang có những bước chuyển tích cực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực tự nhiên...

Nơi ươm mầm những “hạt giống đỏ”

Nơi ươm mầm những “hạt giống đỏ”
2026-02-05 06:29:00

baophutho.vn Một buổi sáng tháng Hai, sân Trường Tiểu học Tân Dân, phường Việt Trì rộn ràng tiếng đọc bài, tiếng cười trong veo của học sinh. Giữa không...

