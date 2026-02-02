Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT tỉnh Phú Thọ (cụm 3) khu vực Hòa Bình

Ngày 2/2, tại Trường THPT Công Nghiệp, phường Hòa Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông tỉnh Phú Thọ năm học 2025-2026 (cụm thi số 3), khu vực Hòa Bình.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao cờ lưu niệm cho các trường có giáo viên tham dự thi.

Hội thi thu hút 61 giáo viên đến từ 38/48 trường THPT trên địa bàn khu vực Hòa Bình, tham gia dự thi ở 3 môn: Ngữ văn, Lịch sử và Vật lý, thuộc chương trình lớp 10 và lớp 11. Mỗi giáo viên thực hiện hai nội dung thi gồm: Trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và thực hành một số tiết dạy theo kế hoạch giáo dục.

Các giáo viên tham dự khai mạc kỳ thi.

Hội thi là dịp để ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ phát hiện, tôn vinh đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn tốt; đồng thời tạo điều kiện để giáo viên THPT giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Phạm Thị Hằng