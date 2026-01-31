Kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), tuyển dụng giáo viên theo chính sách thu hút

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ ngày 29/1/2026 đã tổ chức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) tuyển dụng giáo viên theo chính sách thu hút quy định tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ.

Cô và trò Trường THCS Vân Cơ, phường Nông Trang thi đua dạy tốt, học tốt.

Kỳ thi được tổ chức theo đúng quy trình, quy định hiện hành về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ. Việc tuyển dụng nhằm thu hút, trọng dụng đội ngũ giáo viên có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương trong giai đoạn mới.

Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng, có 32 thí sinh thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) tuyển dụng giáo viên theo chính sách thu hút quy định tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP. Kết quả cho thấy, nhiều thí sinh đạt điểm số cao, trong đó có thí sinh đạt 96 điểm. Một thí sinh vắng thi.

Hội đồng tuyển dụng đã thực hiện các quy trình theo đúng các quy định tổ chức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) tuyển dụng giáo viên theo chính sách thu hút tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Hiền Mai