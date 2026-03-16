Chủ động phân luồng, mở hướng tương lai cho học sinh

Khi học sinh cuối cấp ở các bậc học, đặc biệt là lớp 9 và lớp 12 đứng trước những lựa chọn quan trọng về con đường học tập sau khi tốt nghiệp, công tác tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh ngày càng được các nhà trường quan tâm triển khai. Việc định hướng sớm không chỉ giúp học sinh nhận diện năng lực, sở thích của bản thân mà còn tạo cơ sở để các em lựa chọn hướng học tập, nghề nghiệp phù hợp trong tương lai.

Giúp học sinh sớm định hướng nghề nghiệp

Tại Trường THCS Sơn Lôi, xã Bình Xuyên, các tiết học hướng nghiệp dành cho học sinh lớp 9 được tổ chức sinh động thông qua trình chiếu, thảo luận và giới thiệu các nhóm ngành nghề đang có nhu cầu cao trên thị trường lao động. Bên cạnh con đường học tiếp lên THPT, nhà trường còn cung cấp thông tin về các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên để học sinh có thêm lựa chọn phù hợp.

Giáo viên Trường THCS Sơn Lôi tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Em Trần Minh Quang, học sinh lớp 9 chia sẻ: “Sau khi nghe cô giáo giới thiệu về các nghề đào tạo và cơ hội việc làm, em thấy ngành công nghệ ô tô khá phù hợp. Đây là lĩnh vực đang phát triển và có nhiều cơ hội việc làm. Nếu được học nghề bài bản, sau này em có thể sớm đi làm, có thu nhập ổn định và phụ giúp gia đình.”

Thầy Nguyễn Xuân Bình - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Lôi cho biết: “Năm học 2025 - 2026, trường có 868 học sinh, trong đó 190 học sinh lớp 9. Qua các đợt khảo sát, nhà trường nhận thấy mỗi học sinh có năng lực và định hướng khác nhau, trên cơ sở đó có tư vấn phù hợp."

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình trong công tác tư vấn hướng nghiệp, việc phân luồng học sinh ngày càng đạt hiệu quả tích cực. Tỷ lệ học sinh của Trường THCS Sơn Lôi thi đỗ vào các trường THPT đạt trên 67%; số còn lại lựa chọn học nghề hoặc theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, phù hợp với năng lực và điều kiện của từng em.

Không chỉ ở bậc THCS, công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh cũng được các trường THPT trên địa bàn tỉnh chú trọng, nhất là trong giai đoạn học sinh lớp 12 bước vào thời điểm ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng.

Học sinh chủ động lựa chọn con đường tương lai

Tại Trường THPT Nguyễn Thị Giang, xã Vĩnh Thành, các hoạt động tư vấn hướng nghiệp được tổ chức thường xuyên, giúp học sinh tìm hiểu về ngành nghề, xu hướng thị trường lao động cũng như điều kiện tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng. Năm học 2025-2026, trường có 1.108 học sinh, trong đó 373 học sinh lớp 12 đang bước vào giai đoạn ôn tập và chuẩn bị đăng ký nguyện vọng xét tuyển cho kỳ tuyển sinh sắp tới.

Em Nguyễn Thế Phong, học sinh lớp 12 chia sẻ: “Bản thân em xác định mục tiêu học tập từ khá sớm. Em mong muốn được học trong môi trường quân đội. Do đó, ngay từ đầu năm lớp 12, em đã tập trung ôn tập các môn trong tổ hợp xét tuyển và tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các trường quân đội để chuẩn bị tốt cho kỳ thi.”

Trong khi đó, em Nguyễn Thị Thanh Hoa, học sinh lớp 12 của trường lại lựa chọn theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên. “Em yêu thích môn Tiếng Anh và mong muốn sau này được đứng trên bục giảng để truyền đạt kiến thức cho học sinh. Em đang cố gắng học tốt các môn trong tổ hợp xét tuyển, đồng thời tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường sư phạm để lựa chọn nguyện vọng phù hợp” - Thanh Hoa chia sẻ.

Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác tư vấn, phân luồng học sinh, cô Cao Thị Nhàn, giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Giang cho biết: “Việc định hướng nghề nghiệp sớm giúp các em xác định mục tiêu học tập và lựa chọn ngành học phù hợp. Đặc biệt với học sinh lớp 12, đây là thời điểm các em vừa tập trung ôn thi tốt nghiệp THPT, vừa tìm hiểu thông tin để đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Vì vậy, trong các giờ hướng nghiệp, giáo viên thường cung cấp thông tin về xu hướng phát triển của các ngành nghề, điều kiện tuyển sinh của các trường để học sinh có thêm cơ sở cân nhắc, lựa chọn con đường học tập phù hợp với năng lực và sở thích”.

Để công tác dạy nghề đạt chất lượng, đáp ứng nhu cầu hướng nghiệp, đào tạo nghề, hệ thống giáo dục dạy nghề trên địa bàn tỉnh đang từng bước được củng cố. Hiện nay, tỉnh có khoảng 50 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mỗi năm đào tạo trên 80 nghìn lượt học viên, cung cấp nguồn nhân lực cho nhiều lĩnh vực. Tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt khoảng 75 - 80%, trong đó một số ngành nghề đạt gần 100%.

Tỉnh Phú Thọ cũng đang tập trung rà soát, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn, hiện đại; đổi mới chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn. Đồng thời, tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp.

Nguyễn Toàn