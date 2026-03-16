Lan tỏa phong trào thi đua dạy tốt - học tốt

Những năm gần đây, Trường THPT Bình Xuyên, xã Bình Nguyên (tỉnh Phú Thọ) từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục có chất lượng của địa phương. Với định hướng phát triển bền vững, nhà trường không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và chú trọng giáo dục toàn diện cho học sinh, qua đó lan tỏa phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực.

Theo báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2025-2026, nhà trường hiện có 33 lớp với 1.384 học sinh. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ trên khuôn viên gần 30.000m2 với 33 phòng học lý thuyết, 8 phòng học bộ môn cùng nhiều phòng chức năng phục vụ giảng dạy và quản lý. Hệ thống thư viện, phòng thực hành, phòng làm việc được bố trí khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh trong quá trình dạy và học.

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban Giám hiệu cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể cán bộ, giáo viên, nhiều chỉ tiêu giáo dục của nhà trường trong học kỳ I năm học 2025-2026 đạt và vượt so với cùng kỳ năm học trước. Công tác quản lý giáo dục được thực hiện khoa học, bám sát nhiệm vụ của ngành, tạo nền tảng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng dạy học.

Nhà trường tích cực triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy. Hiện 100% giáo viên sử dụng giáo án điện tử; nhiều phần mềm hỗ trợ dạy học được khai thác hiệu quả. Hệ thống sổ điểm điện tử giúp việc theo dõi, đánh giá kết quả học tập của học sinh được cập nhật nhanh chóng, chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy và giúp học sinh tiếp cận phương pháp học tập hiện đại.

Năm học 2024-2025 ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được chú trọng là công tác ôn tập và khảo sát chất lượng thi tốt nghiệp THPT. Nhà trường đã tổ chức ba lần khảo sát nhằm đánh giá năng lực học sinh, qua đó giúp giáo viên nắm bắt tình hình học tập, điều chỉnh phương pháp giảng dạy và xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp.

Cùng với đó, công tác kiểm tra nội bộ và đánh giá chuyên môn được thực hiện thường xuyên, gắn với các phong trào thi đua của ngành, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn. Bên cạnh nhiệm vụ dạy học, nhà trường còn chú trọng giáo dục toàn diện thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động trải nghiệm và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Thầy Nguyễn Tiến Công - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bình Xuyên cho biết: Nhà trường luôn xác định nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, bên cạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, nhà trường chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề, đồng thời tạo môi trường học tập tích cực để học sinh phát huy năng lực, phát triển toàn diện.

Thành tích của nhà trường gắn liền với sự nỗ lực của đội ngũ giáo viên. Tiêu biểu là cô Nguyễn Thị Hồng Trường, giáo viên môn Sinh học, trình độ Thạc sĩ Sinh học. Cô luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đưa các phương pháp dạy học tích cực vào bài giảng nhằm khơi dậy niềm say mê nghiên cứu khoa học của học sinh. Trong vai trò giáo viên chủ nhiệm, cô quan tâm sát sao đến từng học sinh, thường xuyên phối hợp với phụ huynh để theo dõi quá trình học tập và rèn luyện của các em. Nhiều lớp do cô chủ nhiệm liên tục đạt danh hiệu “Lớp tiên tiến”. Với những đóng góp nổi bật, cô được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cô Trần Phương Hoa, giáo viên Ngữ văn của nhà trường, cũng là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt. Với trình độ Thạc sĩ Ngữ văn, nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, cô luôn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy khả năng cảm thụ văn học và tư duy sáng tạo của học sinh. Nhiều học sinh do cô bồi dưỡng đã đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Bên cạnh đó, cô còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các hội thi chuyên môn của ngành.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Trường THPT Bình Xuyên tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học tập hiện đại, thân thiện; duy trì tỷ lệ học sinh khá, giỏi và tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT ở mức cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy; đồng thời tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và hướng nghiệp cho học sinh.

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, Trường THPT Bình Xuyên đang từng bước khẳng định vị thế, trở thành điểm sáng trong công tác giáo dục của địa phương, góp phần đào tạo những thế hệ học sinh có tri thức, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

Dương Chung