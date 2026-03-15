Nhóm giáo viên hợp đồng nào được tăng lương theo lương cơ sở?

Những giáo viên hợp đồng theo Nghị định 111, được xếp ngạch, bậc, thuộc diện hưởng lương cơ sở mới, còn lại thì không.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà hôm 9/3 cho biết Chính phủ dự kiến tăng lương cơ sở thêm 8%, nâng từ mức 2,34 triệu đồng hiện nay lên khoảng 2,527 triệu đồng/tháng.

Mức lương cơ sở mới này áp dụng với công chức, viên chức. Trong đó, giáo viên dự kiến sẽ nhận từ 5,31 đến 17,13 triệu đồng một tháng tùy bậc, tăng từ 0,5 đến gần 1,3 triệu đồng so với hiện tại. Ngoài ra, giáo viên được hưởng một số khoản phụ cấp.

Giáo viên, nhân viên hợp đồng trong các trường học không phải viên chức. Song, nếu họ được tuyển dụng theo Nghị định 111/2022 của Chính phủ (hợp đồng làm việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập) thì sẽ được hưởng mức lương mới, theo đại diện Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thống kê gần nhất, cả nước có hơn 1,03 triệu giáo viên mầm non và phổ thông hưởng lương ngân sách. Nhóm giáo viên hợp đồng khoảng 50.000 người.

Giáo viên trường Tiểu học Hưng Lợi, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Hùng

Theo một lãnh đạo trường mầm non ở phường Cửa Lò, Nghệ An, đơn vị có hai nhân viên nấu ăn và văn thư hợp đồng theo Nghị định 111, trước đây do thị xã Cửa Lò (cũ) ký, hưởng lương và chế độ như viên chức. Nếu tiếp tục làm việc, họ được áp dụng mức lương cơ sở mới.

Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết tương tự. Với các trường hợp ký theo Nghị định 111, nếu được cấp nguồn, họ được áp dụng mức lương cơ sở mới.

Nhóm giáo viên hợp đồng còn lại là diện ký hợp đồng trực tiếp với trường, sẽ không được tăng lương theo lương cơ sở mới.

Ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch xã Lam Thành, Nghệ An, cho biết các trường hợp này sẽ không áp dụng mức lương cơ sở mới mà làm việc theo hợp đồng lao động, tiền công tùy vào khả năng tài chính và khoản tiết kiệm chi thường xuyên của đơn vị sử dụng lao động.

Tuy nhiên, Bộ cho biết mức thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Hiện, lương tối thiểu vùng là từ 3,7 đến 5,31 triệu đồng, tùy khu vực.

Bộ không công bố số lượng giáo viên ở nhóm này. Tuy nhiên, cả nước hiện thiếu khoảng 120.000 giáo viên ở các cấp, nhiều địa phương cho phép các trường học ký hợp đồng để khắc phục tình trạng thiếu hụt.

