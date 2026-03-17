Cập nhật:  GMT+7
Tất cả hồ sơ trong lĩnh vực giáo dục được tiếp nhận trực tuyến

Trong quý I năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đẩy mạnh giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử.

Tất cả hồ sơ trong lĩnh vực giáo dục được tiếp nhận trực tuyến

Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Hiện nay, toàn ngành giáo dục tỉnh đang thực hiện 163 thủ tục hành chính, trong đó có 119 thủ tục cấp tỉnh và 44 thủ tục cấp xã. 100% TTHC được công bố thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phi địa giới; 100% TTHC được thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình (trong đó 101 thủ tục một phần, 62 thủ tục toàn trình).

Trong quý I năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận 545 hồ sơ, tất cả đều được thực hiện trực tuyến. Trong đó, 429 hồ sơ đã được giải quyết, chiếm tỷ lệ cao với 394 hồ sơ giải quyết trước hạn, 34 hồ sơ đúng hạn và chỉ 1 hồ sơ quá hạn. Hiện còn 114 hồ sơ đang được xử lý, tất cả đều trong thời hạn quy định...

Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát các quy định thuộc thẩm quyền ban hành để tham mưu cho UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục mới ban hành, thủ tục sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ cho phù hợp. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tiếp nhận và giải quyết TTHC đảm bảo theo đúng quy định.

Đồng thời thực hiện niêm yết công khai kịp thời các quy định về TTHC theo Quyết định cập nhật, công bố tại Sở thông qua các hình thức niêm yết cụ thể và đầy đủ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của cơ quan....

Hiền Mai


Hiền Mai

