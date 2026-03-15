Học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương đạt giải tại Kỳ thi Sinh học quốc tế BBO 2026

Hai học sinh lớp 11 chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã đạt thành tích xuất sắc tại Kỳ thi Sinh học quốc tế British Biology Olympiad (BBO) năm 2026 do Royal Society of Biology (Vương quốc Anh) tổ chức.

Em Nguyễn Thị Cẩm Tú đạt giải Global Gold Award.

Cụ thể, em Nguyễn Thị Cẩm Tú đạt giải Global Gold Award và em Nguyễn Quỳnh Nga đạt danh hiệu Highly Commended. Giáo viên hướng dẫn là cô Vũ Thị Hạnh.

British Biology Olympiad (BBO) là kỳ thi sinh học quốc tế uy tín dành cho học sinh trung học có năng lực nổi bật trong lĩnh vực sinh học. Kỳ thi được tổ chức hoàn toàn bằng tiếng Anh và nổi tiếng với cường độ cao; riêng năm 2026, thí sinh phải hoàn thành 293 câu hỏi trong 90 phút, đòi hỏi kiến thức sinh học vững chắc, khả năng phân tích dữ liệu, đọc hiểu biểu đồ và tư duy khoa học nhanh.

Giải thưởng của BBO được trao theo tỷ lệ phân vị điểm của toàn bộ thí sinh tham gia, gồm các mức: Gold (top~5%), Silver (top~10%), Bronze (top~15%), Highly Commended (top~30%) và Commended (top~45%). Vì vậy, việc đạt giải được xem là một thành tích học thuật đáng ghi nhận trong các kỳ thi khoa học quốc tế.

Trong những năm gần đây, nhất là giai đoạn 2025-2026, đề thi BBO có xu hướng đổi mới theo hướng đánh giá năng lực tư duy khoa học thay vì chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức. Nhiều câu hỏi yêu cầu thí sinh phân tích dữ liệu, đọc hiểu biểu đồ, hình ảnh thí nghiệm và các tình huống sinh học thực tế, từ đó đưa ra kết luận hợp lý.

Điều này đòi hỏi người dự thi phải hiểu sâu bản chất của các hiện tượng sinh học, vận dụng kiến thức liên ngành và khả năng suy luận khoa học, phản ánh cách tiếp cận gần với tư duy nghiên cứu sinh học hiện đại hơn là học thuộc lý thuyết đơn thuần.

Em Nguyễn Quỳnh Nga đạt danh hiệu Highly Commended.

Theo nhà trường, trong thời gian chuẩn bị trước kỳ thi, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các học sinh đã tích cực ôn luyện kiến thức chuyên sâu, rèn luyện kỹ năng phân tích đề và nâng cao năng lực tiếng Anh chuyên ngành.

Giáo viên hướng dẫn là cô Vũ Thị Hạnh (đứng thứ 5 từ trái sang) cùng các em học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Thành tích của các em không chỉ là kết quả của sự nỗ lực và niềm đam mê khoa học, mà còn góp phần khẳng định chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi của Trường THPT Chuyên Hùng Vương tại các sân chơi học thuật quốc tế.

Giáo dục Phú Thọ bứt phá

Giáo dục Phú Thọ bứt phá
2026-03-13 10:00:00

baophutho.vn Những năm qua, ngành Giáo dục và Ðào tạo tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, không ngừng đổi mới, nâng...

