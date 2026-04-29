Tăng tốc ngay từ đầu nhiệm kỳ

Phát huy tinh thần đoàn kết, nghiêm túc, trí tuệ, dân chủ và đổi mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu “Đến năm 2030, Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao... Xã hội phát triển hài hòa, môi trường sinh thái trong lành, chất lượng cuộc sống được nâng lên toàn diện, Nhân dân có thu nhập cao, văn minh, hạnh phúc”. Để hoàn thành mục tiêu trên, Phú Thọ xác định cần tập trung thực hiện đồng bộ ba đột phá chiến lược. Khẩn trương đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, ngay sau Đại hội, hàng loạt các chương trình hành động, nghị quyết, chỉ thị... được ban hành; cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tích cực vào cuộc với quyết tâm tăng tốc ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Bài 1: Đổi mới thực chất, toàn diện và ứng dụng chuyển đổi số trong cải cách hành chính

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính là đột phá quan trọng hàng đầu mà tỉnh Phú Thọ xác định cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ. Đây cũng là nút thắt quan trọng cần tập trung tháo gỡ để mở đường cho sự phát triển. Khẩn trương đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, cấp uỷ, chính quyền các cấp đã có nhiều giải pháp để đổi mới thực chất, toàn diện và ứng dụng chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính. Từ đó, tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Hỗ trợ người dân yếu thế thực hiện thủ tục hành chính

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Kỳ Sơn đến tận nhà dân để hỗ trợ người yếu thế thực hiện các thủ tục hành chính.

Những cơn mưa đầu mùa khiến con đường ngược lên vùng cao Độc Lập (phường Kỳ Sơn) đi lại càng trở nên khó khăn vì lầy lội. Trước khi sáp nhập về phường Kỳ Sơn, Độc Lập là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của thành phố Hoà Bình.

Xóm xa nhất của khu vực Độc Lập là xóm Mùi, cách trung tâm hành chính phường Kỳ Sơn đến 20km. Giao thông đi lại khó khăn, dân trí không đồng đều, mạng internet chưa phủ rộng, đặc biệt là trình độ sử dụng công nghệ thông tin còn hạn chế là những trở ngại lớn đặt ra đối với người dân khu vực Độc Lập khi thực hiện thủ tục hành chính sau sáp nhập.

Nắm bắt thực tế này, để kịp thời hỗ trợ người dân, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Kỳ Sơn đã triển khai thực hiện mô hình “Phục vụ tại chỗ, trọn gói hỗ trợ người dân yếu thế thực hiện thủ tục hành chính”. Để triển khai mô hình, Tổ công tác lưu động gồm lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, Công an phường, cán bộ các hội, đoàn thể... được thành lập, mang theo trang, thiết bị đến từng hộ gia đình chính sách, người khuyết tật... để hỗ trợ người dân làm hồ sơ, thủ tục giấy tờ.

Đồng chí Lưu Hoài Thanh - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Kỳ Sơn chia sẻ: “Phương án “phục vụ tại chỗ, trọn gói’ không chỉ hỗ trợ người dân yếu thế, mà còn thể hiện quyết tâm phát triển nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Sau sáp nhập, chúng tôi càng chú trọng hơn việc đảm bảo người dân tiếp cận dịch vụ công một cách bình đẳng, thuận tiện và thân thiện”.

“Ngày thứ Bảy vì dân” đã trở thành điểm tựa của bà con, giúp người dân giải quyết nhiều hồ sơ ngay trong ngày mà không cần phải di chuyển xuống khu hành chính trung tâm phường.

Song song với đó, chuyển đổi số được đẩy mạnh, tại các hộ gia đình, Tổ công tác đã trực tiếp hướng dẫn chỉ bảo tận tình người dân kích hoạt định danh điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cập nhật hồ sơ an sinh xã hội...

Từ cách làm hiệu quả của phường Kỳ Sơn, mô hình “phục vụ tại chỗ, trọn gói” về thủ tục hành chính cho người yếu thế đang được nhân rộng ra nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh. Cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được bắt đầu từ những việc làm giản đơn, thiết thực và đầy nhân văn như thế!

Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số

Đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính, tỉnh Phú Thọ đã đưa vào sử dụng thí điểm Chatbot ứng dụng Trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh tại 3 khu vực và 6 Trung tâm Phục vụ hành chính công cơ sở gồm: Phường Việt Trì, phường Vĩnh Yên, phường Hòa Bình, xã Thổ Tang, xã Phùng Nguyên và xã Yên Trị.

Sau thời gian sử dụng thí điểm Chatbot ứng dụng trí tuệ nhận tạo để hỗ trợ giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Trị, đồng chí Nguyễn Trọng Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã nhận định: UBND xã Yên Trị đã tiếp nhận và triển khai trợ lý ảo AI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính đối với 20 thủ tục TTHC cấp xã. Việc sử dụng Chatbot giúp sơ lọc nhanh chóng đối với những thành phần hồ sơ chưa hợp lệ, giúp cán bộ nhận diện kiểm tra chính xác thành phần hồ sơ. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn công việc hiện nay, chúng tôi mong muốn ứng dụng này tiếp tục được cải tiến để có thể trả lời câu hỏi 24/7, hướng dẫn điều kiện, hồ sơ, quy trình thực hiện TTHC; thường xuyên cập nhật, trích dẫn các quy định liên quan; người dân có thể hỏi AI về tình trạng xử lý hồ sơ; tiếp tục mở rộng phạm vi ứng dụng AI cho nhiều lĩnh vực TTHC hơn.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phùng Nguyên sử dụng Trợ lý GenAI chuyên về thủ tục hành hành chính giúp xử lý công việc nhanh chóng, chính xác.

Bên cạnh việc sử dụng thí điểm ứng dụng Chatbot, một số xã, phường cũng chủ động nghiên cứu, thí điểm sử dụng các công cụ, phần mềm hỗ trợ cán bộ, công chức xử lý công việc, như ứng dụng AI tại xã Hiền Lương, xã Lương Sơn, phường Thanh Miếu...

Việc ứng dụng công nghệ bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần giảm tải cho đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời hỗ trợ người dân nhanh chóng, thuận tiện hơn trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính.

Tỉnh cũng đã tập trung xây dựng, phát triển các ứng dụng, dịch vụ nội bộ. Hiện nay, phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai đồng bộ đến khoảng 2.500 đơn vị với gần 30.000 tài khoản sử dụng.

Tính đến tháng 12/2025, 100% cơ quan, đơn vị thực hiện gửi nhận văn bản điện tử có ký số (trừ văn bản mật theo quy định). Đối với việc sử dụng chữ ký số, tổng chữ ký số đang hoạt động là 25.279; trong đó, chữ ký số cá nhân là 22.959, chữ ký số tổ chức là 2.320.

Việc ứng dụng chữ ký số giúp cho quá trình giải quyết công việc diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, góp phần quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính.

Quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt

Quyết liệt thực hiện đột phá cải cách thủ tục hành chính, thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành các chỉ thị, kế hoạch về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công việc trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động công vụ; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Lạc tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

Cụ thể hoá các nội dung chỉ đạo, công tác cải cách hành chính đã được triển khai đồng bộ, trong đó trọng tâm là rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Năm 2025, UBND tỉnh đã ban hành 5 Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa 74 thủ tục hành chính.

Các thủ tục có thành phần hồ sơ rườm rà, quy trình giải quyết còn chồng chéo được điều chỉnh kịp thời, góp phần chuẩn hóa quy trình, tạo thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục. Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh là 2.163 thủ tục; trong đó thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh là 1.861 thủ tục, cấp xã là 420 thủ tục.

Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ngày 01/4/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1004/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác triển khai thí điểm cơ chế “Luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tổ công tác có nhiệm vụ đôn đốc, theo dõi, giám sát các sở, ban, ngành, UBND xã, phường trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến “Luồng xanh” đảm bảo nhanh chóng, chính xác, đúng quy định. UBND tỉnh đã ban hành Danh mục dự án thực hiện thí điểm triển khai cơ chế “Luồng xanh 50%”.

Từ đó, giao các sở ban ngành, địa phương liên quan rà soát, tinh gọn quy trình giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phân loại, xác định cấp độ ưu tiên, bảo đảm thời gian xử lý rút ngắn 50% so với quy định hiện hành.

Với quyết tâm chính trị cao, hành động cụ thể, quyết liệt, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2025, Phú Thọ xếp thứ 16/34 tỉnh, thành phố.

Trong đó, có một số chỉ số thành phần đạt điểm cao như tiến độ giải quyết thủ tục hành chính đạt 19/20 điểm; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 17,82/18 điểm.

Những ngày cuối tháng 4/2026, Phú Thọ đang tập trung thực hiện Chiến dịch cao điểm 45 ngày tập trung xử lý dứt điểm toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính chậm hạn, quá hạn trên địa bàn tỉnh và cải thiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tính đến ngày 14/4/2026, toàn tỉnh đã giải quyết được 78% số hồ sơ tồn đọng, tương ứng 6.750 hồ sơ. Điểm nhấn của chiến dịch là yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần phục vụ, đặt mình vào vị trí của người dân trong quá trình giải quyết công việc; tư vấn, hướng dẫn tận tình, bảo đảm mục tiêu cuối cùng là sự hài lòng của người dân.

Cùng với cải cách hành chính thì một trong những nút thắt quan trọng trong tiến trình phát triển đó chính là yếu tố con người. Do đó, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao là yêu cầu tiên quyết để Phú Thọ có thể hoàn thành mục tiêu trở thành địa phương tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nội dung này sẽ được đề cập trong bài viết tiếp theo với tiêu đề “Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”.

(Còn nữa)

Dương Liễu