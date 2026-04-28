Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc

Ngày 28/4, Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2026).

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Thế Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể địa phương.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành. Cách đây 80 năm, ngày 3/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 58 thành lập Nha Dân tộc thiểu số trực thuộc Bộ Nội vụ, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà có một cơ quan chuyên trách quản lý Nhà nước về công tác dân tộc.

Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, ngành công tác dân tộc đã khẳng định vai trò là cầu nối vững chắc giữa Đảng với đồng bào các dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại Phú Thọ, công tác dân tộc luôn được xác định là nhiệm vụ chiến lược, được triển khai sâu rộng với phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, đội ngũ cán bộ dân tộc qua các thời kỳ đã không quản ngại gian khổ, đưa ánh sáng của Đảng đến từng bản làng, làm thay đổi toàn diện diện mạo vùng cao.

Hiện nay, tỉnh Phú Thọ có 51 thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 26% dân số (hơn 1,1 triệu người). Những năm qua, hạ tầng cơ sở vùng dân tộc và miền núi đã đổi thay mạnh mẽ: 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; hệ thống điện lưới, trường học, trạm y tế được đầu tư khang trang.

Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2030, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc giảm từ 3-4%/năm. Các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, phát huy gắn với phát triển du lịch; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khối đại đoàn kết dân tộc trên Đất Tổ ngày càng thắt chặt...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đã biểu dương những cống hiến của các thế hệ cán bộ làm công tác dân tộc. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, ngành cần tích cực phối hợp cùng các cấp, các ngành kiên trì mục tiêu phát triển bền vững, tập trung vào hạ tầng và sinh kế, để người dân vùng cao thực sự trở thành chủ thể trong công cuộc giảm nghèo

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ để đưa chính sách đến gần hơn với người dân; chú trọng quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, am hiểu phong tục, tập quán, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động.

Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 10 cá nhân; Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc.

