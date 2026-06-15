Tổ đại biểu số 14 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Kỳ Sơn và xã Thịnh Minh

Chiều 15/6, Tổ đại biểu số 14 HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đinh Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiền Phong; Nguyễn Thị Thúy Vân - Ủy viên chuyên trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri phường Kỳ Sơn và xã Thịnh Minh trước Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026), HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 14 HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả hoạt động của HĐND tỉnh thời gian qua; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những tháng đầu năm; kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh thời gian qua và nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ Ba diễn ra trong hai ngày 29 - 30/6/2026. Cử tri cũng được thông tin về kết quả giải quyết, trả lời một số kiến nghị đã được phản ánh tại các kỳ họp trước.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Thịnh Minh và phường Kỳ Sơn.

Bày tỏ sự đồng tình với những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cử tri phường Kỳ Sơn và xã Thịnh Minh phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, đầu tư hạ tầng giao thông, quản lý đất đai và cơ chế, chính sách đối với cán bộ cơ sở.

Cử tri xã Thịnh Minh đề nghị, các cấp, ngành chức năng quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường 445 - Pheo Chẹ trên địa bàn xã, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Theo cử tri, việc sớm đưa công trình vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại, giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các cử tri phường Kỳ Sơn và xã Thịnh Minh nêu ý kiến, kiến nghị nghị tới tổ đại biểu.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án mở rộng tuyến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình. Đây là công trình giao thông quan trọng, góp phần tăng cường kết nối vùng, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cử tri cũng đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm những trường hợp còn tồn đọng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các chủ trương, chính sách của Nhà nước về giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp và đất ở nông thôn.

Các đại biểu HĐND tỉnh trao đổi với cử tri bên lề hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Kỳ Sơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, ban hành quyết định chuẩn y kết quả đại hội và nhân sự lãnh đạo Hội Khuyến học phường nhiệm kỳ 2026-2031 để hội có cơ sở pháp lý ổn định tổ chức, triển khai nhiệm vụ. Đồng thời, đề nghị ban hành hướng dẫn thống nhất về trình tự, hồ sơ và thời hạn chuẩn y nhân sự sau đại hội đối với các hội quần chúng cấp xã, phường nhằm tránh khoảng trống trong hoạt động.

Cử tri cũng kiến nghị quan tâm bố trí kinh phí hoạt động tối thiểu cho Hội Khuyến học và các hội quần chúng ở cơ sở; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ thù lao hoặc phụ cấp trách nhiệm phù hợp đối với đội ngũ cán bộ hội; tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động đối với các hội quần chúng theo hướng rõ chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực và trách nhiệm phối hợp.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể cấp xã; đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng chí cũng trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đối với những vấn đề chưa thể giải quyết ngay hoặc vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ để báo cáo tại Kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh khóa XX và chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Mạnh Hùng