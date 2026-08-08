Tập huấn nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

Trong 2 ngày 8-9/8, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC tại 36 xã, phường thuộc khu vực Vĩnh Phúc (cũ) và các xã Phùng Nguyên, Bản Nguyên thuộc khu vực Phú Thọ (cũ).

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe báo cáo viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh truyền đạt 3 nội dung, gồm: Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ TTHC, dịch vụ công trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao năng lực tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân gắn với cải thiện chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC; công tác quản trị, vận hành hệ thống điều phối và hệ thống thanh toán trực tuyến.

Bên cạnh đó, các đại biểu được trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc; hướng dẫn, hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống thông tin báo cáo và hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Học viên tham gia lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ, công chức các địa phương được cập nhật, thống nhất cách thức thực hiện, nâng cao kỹ năng khai thác, vận hành các hệ thống phục vụ giải quyết TTHC. Qua đó, góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ, tăng tính công khai, minh bạch và từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Việc tổ chức tập huấn là một trong những giải pháp cụ thể của tỉnh nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công và cải thiện bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thúy Hường