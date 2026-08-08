Kim Bôi chú trọng phát triển đảng viên

Đảng bộ xã Kim Bôi hiện có 49 chi, đảng bộ trực thuộc với 2.284 đảng viên. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc; đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chủ động phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện để rèn luyện, phấn đấu.

Trong 6 tháng, địa phương đã cử 99 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, tạo nguồn quan trọng để thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên trong những tháng cuối năm. Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn, đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp được 43 đảng viên mới, đạt hơn 60% kế hoạch năm. Các đảng viên được kết nạp đều bảo đảm tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức tốt, tích cực tham gia các phong trào thi đua và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong số các đơn vị làm tốt công tác phát triển đảng viên, Chi bộ Bôi Câu là điểm sáng khi đã kết nạp 3 đảng viên mới. Chi bộ luôn coi trọng việc phát hiện những nhân tố tích cực từ các phong trào ở địa phương, giao nhiệm vụ để quần chúng rèn luyện, thử thách trước khi xem xét kết nạp.

Chi bộ Bôi Câu kết nạp mới 3 đảng viên đưa tổng số đảng viên của Chi bộ lên 54 đảng viên.

Đồng chí Bùi Văn Dân - Bí thư Chi bộ Bôi Câu chia sẻ: “Muốn phát triển đảng viên bền vững phải tạo được môi trường để quần chúng cống hiến và trưởng thành. Chi bộ luôn quan tâm bồi dưỡng những đoàn viên, hội viên tích cực, có uy tín và tinh thần trách nhiệm để bổ sung cho Đảng những nhân tố thực sự tiêu biểu”.

Là một trong những đảng viên trẻ vừa được kết nạp, anh Bùi Văn Nam, sinh năm 2005 chia sẻ: “Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn đối với tôi. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục học tập, rèn luyện, gương mẫu trong công việc và tích cực đóng góp cho các phong trào ở địa phương”.

Không chỉ ở khu dân cư, công tác phát triển đảng viên tại khối sự nghiệp cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng bộ Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi hiện có 83 đảng viên, từ đầu năm đến nay đã kết nạp 3 đảng viên mới, chủ yếu là đội ngũ y, bác sĩ trẻ có chuyên môn và phẩm chất tốt.

Đồng chí Dương Hải Thành - Bí thư Đảng ủy Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi cho biết: “Đảng ủy luôn xác định phát triển đảng viên phải gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế. Mỗi quần chúng được giới thiệu kết nạp đều được rèn luyện qua thực tiễn, có bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững và tinh thần tận tâm phục vụ người bệnh. Đây là yếu tố quan trọng để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân”.

Cán bộ Trung tâm y tế Khu vực Kim Bôi thường xuyên tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho Nhân dân

Thực tiễn cho thấy, việc chú trọng tạo nguồn từ sớm, bồi dưỡng từ cơ sở và đặt chất lượng lên hàng đầu đã giúp công tác phát triển đảng viên ở xã Kim Bôi đạt nhiều kết quả tích cực. Những đảng viên mới sau khi được kết nạp đều phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong lao động, công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Đồng chí Quách Thị Hải Yến - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Kim Bôi cho biết: " Thời gian tới, Ban Xây dựng Đảng sẽ tiếp tục phối hợp với các chi bộ rà soát nguồn, tập trung bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 71 đảng viên trong năm 2026, góp phần xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Đinh Thắng