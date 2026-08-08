Minh Đài tạo nền móng cho phát triển bền vững

Năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong bối cảnh nhiều nhiệm vụ mới, khối lượng công việc lớn, yêu cầu quản trị ngày càng cao, cấp ủy, chính quyền xã Minh Đài xác định muốn phát triển nhanh, bền vững phải bắt đầu từ xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, định hướng đó đã tạo chuyển biến tích cực. Từ sự chủ động trong lãnh đạo, điều hành đến kết quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội đều cho thấy nền quản trị địa phương từng bước được nâng lên, tạo nền móng cho chặng đường phát triển lâu dài.

Chính quyền mạnh từ nền tảng quản trị hiệu quả

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính, ban hành đầy đủ các quy chế làm việc, chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân. Phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ” được quán triệt trong toàn hệ thống chính trị, góp phần nâng cao tính chủ động và hiệu quả trong thực thi công vụ.

Cùng với đó, UBND xã đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả được vận hành đồng bộ, bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính công khai, minh bạch, đúng quy định. Phần lớn hồ sơ của người dân được tiếp nhận và xử lý trên môi trường điện tử; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt gần như tuyệt đối, góp phần giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính. 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kỹ năng số, tạo nền tảng để xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Minh Đài tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn, chính xác, đúng quy định.

Hiệu quả đổi mới được phản ánh qua kết quả đánh giá hoạt động của UBND xã. Năm vừa qua, UBND xã Minh Đài được đánh giá, xếp loại xuất sắc, đứng thứ 8/148 xã, phường trên địa bàn tỉnh; xếp loại chuyển đổi số đứng thứ 19/148 xã, phường.

Đáng ghi nhận hơn là sự thay đổi trong tư duy quản lý. Chính quyền từng bước chuyển từ thực hiện chức năng quản lý nhà nước sang kiến tạo phát triển, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết kiến nghị ngay từ cơ sở. Sự gần dân, sát dân góp phần củng cố niềm tin, tăng đồng thuận xã hội, tạo sức mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển.

Động lực cho phát triển

Bộ máy hành chính vận hành thông suốt tạo điều kiện để các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội được triển khai đồng bộ. Từ đầu năm đến nay, nhiều chỉ tiêu chủ yếu của Minh Đài đạt và vượt tiến độ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 14,6 tỷ đồng, bằng 143% kế hoạch năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 250 tỷ đồng. Đây là những chỉ dấu cho thấy năng lực điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, kinh doanh tại địa phương.

Là địa phương có thế mạnh về nông - lâm nghiệp, Minh Đài tiếp tục phát huy hiệu quả các vùng sản xuất tập trung. Năng suất lúa vụ Xuân đạt 59,7 tạ/ha. Đặc biệt, cây chè tiếp tục khẳng định vai trò cây trồng chủ lực với diện tích duy trì trên 2.263ha, sản lượng chè búp tươi đạt 7.484 tấn. Vùng chè tạo việc làm thường xuyên cho hàng nghìn lao động, từng bước hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm.

Chăn nuôi phát triển theo hướng ổn định, an toàn dịch bệnh. Tổng đàn vật nuôi tăng so với cùng kỳ; trong đó đàn lợn tăng khoảng 30%, đàn gia cầm tăng khoảng 70%. Trồng rừng đạt 115,2% kế hoạch, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế, vừa góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Mô hình ba kích thuộc Dự án Xây dựng mô hình trồng cây dược liệu tại vùng trung du Bắc bộ của Công ty CP Nông dược Tam Đảo triển khai tại Minh Đài.

Cùng với nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ từng bước phát huy vai trò trong cơ cấu kinh tế. Các cơ sở sản xuất duy trì hoạt động ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 1.400 lao động, với thu nhập bình quân 5-5,5 triệu đồng/người/tháng. Đây là nguồn sinh kế ổn định, góp phần giảm lao động thời vụ, nâng cao đời sống và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân. Minh Đài chú trọng an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đáng chú ý, 100% người dân trên địa bàn tham gia bảo hiểm y tế, thể hiện sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện chính sách.

Các chính sách đối với người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường ổn định cho phát triển.

Chè là cây trồng chủ lực đang mang lại nguồn thu ổn định cho nhiều hộ dân trong xã.

Những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng từ vai trò lãnh đạo của cấp ủy và sự điều hành quyết liệt của chính quyền. Bộ máy hoạt động hiệu quả, nguồn lực được huy động tốt hơn; thủ tục hành chính được cải cách, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Cán bộ gần dân, sát cơ sở, nhiều vấn đề được giải quyết ngay từ đầu, hạn chế phát sinh điểm nóng, tạo đồng thuận trong cộng đồng.

Đồng chí Bùi Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Đài, khẳng định: “Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, xã xác định tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và tác phong gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân. Cùng với đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, từng bước nâng cao chất lượng quản trị địa phương, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy...”.

Với nền tảng đã được tạo dựng từ những kết quả bước đầu và quyết tâm chính trị của cả hệ thống, Minh Đài đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững. Mỗi chỉ tiêu hoàn thành hôm nay sẽ là tiền đề cho những bước tiến mới ngày mai; mỗi đổi mới trong công tác lãnh đạo, điều hành sẽ tiếp tục khơi dậy niềm tin, phát huy sức mạnh đoàn kết và mở ra những cơ hội mới để địa phương bứt phá, xây dựng Minh Đài trở thành vùng quê ngày càng giàu đẹp, đáng sống.

Hà Phương