Khẩn trương hoàn thiện các nội dung trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XX

Chiều 15/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Phiên họp hành chính chuyên đề để xem xét, cho ý kiến vào các nội dung trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh và lãnh đạo Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành phần thảo luận tại phiên họp.

Theo Nghị quyết và Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh, tại kỳ họp giữa năm 2026, UBND tỉnh sẽ trình 26 Nghị quyết và thông qua 12 báo cáo. Với tinh thần chủ động, tính đến ngày 15/6/2026, UBND tỉnh đã cho ý kiến thông qua 16 dự thảo Nghị quyết và 6 dự thảo báo cáo.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; Báo cáo các nội dung Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh thống nhất giữa hai kỳ họp.

Đồng thời xem xét, cho ý kiến đối với 5 dự thảo Nghị quyết có tác động lớn đến đời sống dân sinh và cơ chế điều hành phát triển của tỉnh giai đoạn mới, bao gồm: Kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí đi lại và lưu trú cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại tỉnh Phú Thọ; Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030; Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) giai đoạn 2026 - 2030; Chính sách thu hút người có tài năng đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý giai đoạn 2026-2028.

Đồng chí Vương Thị Bẩy - Giám đốc Sở Tài chính phát biểu làm rõ các nội dung về nguồn lực tài chính thực hiện các dự thảo Nghị quyết.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận về dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, tạo sự thông thoáng trong quản lý điều hành, gồm: Bãi bỏ Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định danh mục, mức thu, cơ chế quản lý thu chi các dịch vụ hỗ trợ giáo dục công lập và thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí chi thường xuyên; bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất địa giới hành chính hiện còn hiệu lực.

Dưới sự điều hành thảo luận của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ căn cứ pháp lý, nguồn lực bố trí thực hiện, đối tượng thụ hưởng cũng như tính khả thi, hiệu quả thực tiễn của từng cơ chế, chính sách. Trên cơ sở đó, các Ủy viên UBND tỉnh đã thống nhất biểu quyết thông qua 5 dự thảo Nghị quyết và 2 dự thảo báo cáo đủ điều kiện trình HĐND tỉnh.

Đồng chí Trần Việt Hùng - Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo về căn cứ pháp lý và việc tham mưu ban hành Nghị quyết bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành trong công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu. Thống nhất thông qua 5 dự thảo Nghị quyết và 2 báo cáo tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện văn bản.

Đối với Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành nghiên cứu kỹ, nhanh chóng đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, hoàn thiện. Đồng chí lưu ý, báo cáo cần cập nhật kịp thời, chính xác số liệu các chỉ tiêu chủ yếu; làm nổi bật các điểm sáng mang tính động lực của tỉnh trong nửa đầu năm 2026 như: Tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chỉ số cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đặc biệt, cần đánh giá rõ hiệu quả bước đầu mang lại từ cơ chế “Luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính và mô hình “Cà phê doanh nhân”.

Song song với phát triển kinh tế, báo cáo cần làm rõ kết quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiến độ xử lý các vụ án, chuyên án lớn, nhất là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Trên cơ sở nhìn thẳng vào những khó khăn, thách thức dự báo trong 6 tháng cuối năm, các ngành phải chủ động đề xuất giải pháp đột phá, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Nhấn mạnh khối lượng công việc từ nay đến Kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh là rất lớn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Hiện vẫn còn 5 Nghị quyết và 4 báo cáo đang trong quy trình xin ý kiến hoàn thiện; đồng thời UBND tỉnh cũng thống nhất chủ trương bổ sung thêm 6 Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn do các sở, ngành đề xuất nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn. Như vậy, tổng số nội dung UBND tỉnh sẽ trình Kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh khóa XX dự kiến nâng lên thành 32 Nghị quyết và 12 báo cáo.

Toàn cảnh phiên họp hành chính chuyên đề của UBND tỉnh chiều ngày 15/6.

Để bảo đảm tiến độ chất lượng cao nhất, đồng chí Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành chủ trì phải hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ đối với 6 Nghị quyết còn tồn đọng trước ngày 18/6. UBND tỉnh sẽ tổ chức thêm một phiên họp để xem xét, thẩm định lần cuối trước khi trình cấp có thẩm quyền.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo khi trình ra HĐND tỉnh quyết định phải bảo đảm tuyệt đối tính pháp lý, sát thực tiễn, có tính khả thi cao và phải trở thành đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đinh Vũ