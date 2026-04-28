Giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Tam Dương và Hội Thịnh

Chiều 28/4, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Dương và xã Hội Thịnh.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh ghi nhận BTV Đảng ủy hai xã đã nghiêm túc chỉ đạo chuẩn bị xây dựng các báo cáo phục vụ đoàn giám sát.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trên cơ sở đóng góp của các thành viên Đoàn giám sát, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BTV Đảng ủy hai xã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy cần nêu rõ thời gian, nguồn lực, tính khả thi gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Sắp xếp đội ngũ cán bộ đủ mạnh để cụ thể hóa các nghị quyết và phát huy được lợi thế, tiềm năng của địa phương, nhất là phát triển các khu, cụm công nghiệp ở xã Tam Dương. Ứng dụng chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng mới; cập nhật, số hóa dữ liệu đảm bảo liên thông hướng đến mục tiêu chuyển đổi số mang lại hiệu quả thực chất; tăng cường công tác quản lý, xử lý các tồn tại, vi phạm đất đai, tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo xã Hội Thịnh báo cáo tại hội nghị.

Xã Hội Thịnh cần làm rõ mô hình, động lực tăng trưởng kinh tế, giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số; tăng cường công tác cải cách hành chính; đánh giá mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã hiện nay. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng địa bàn không có ma túy. Trong các báo cáo cần bổ sung các số liệu minh chứng cụ thể; nâng cao chất lượng ban hành các văn bản nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá cho phát triển gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết.

Văn Hải - Đặng Thưởng