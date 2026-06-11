Phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn phải gắn với bảo tồn rừng đặc dụng

Ngày 11/6, đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra và làm việc tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn (xã Xuân Đài) về công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển tài nguyên rừng trên địa bàn.

Cùng đi có lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), Tài chính, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cùng đoàn công tác khảo sát thực tế công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển tài nguyên rừng tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở NN&MT đã báo cáo toàn diện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý tại đây đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Địa hình hiểm trở, diện tích rừng quản lý rộng, trong khi lực lượng kiểm lâm, bảo vệ rừng chuyên trách còn thiếu hụt so với yêu cầu nhiệm vụ.

Đáng chú ý, toàn bộ diện tích Vườn hiện chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trong đó có khoảng 2.800ha đã cấp cho các hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích lâm nghiệp từ trước, dẫn đến tình trạng quản lý chồng lấn, khó định vị ranh giới hành chính. Áp lực về đất ở, đất sản xuất và sinh kế bền vững của hơn 3.100 nhân khẩu sinh sống trong vùng đệm là bài toán nan giải đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đối với hoạt động du lịch, ý kiến thảo luận của các sở, ngành và UBND các xã Xuân Đài, Lai Đồng thẳng thắn nhìn nhận: Vườn Quốc gia Xuân Sơn sở hữu tiềm năng du lịch sinh thái to lớn nhưng việc khai thác còn mang tính manh mún, nhỏ lẻ, chủ yếu dựa vào tài nguyên tự nhiên sẵn có. Hạ tầng kỹ thuật du lịch thiếu đồng bộ; sản phẩm du lịch đơn điệu, chưa định hình được thương hiệu đặc trưng.

Sự phối hợp quản lý giữa các chủ thể, lực lượng chức năng và địa phương có lúc chưa chặt chẽ. Đặc biệt, một số hoạt động dịch vụ du lịch tự phát tại khu vực ven suối, ven rừng tiềm ẩn nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên và mất an toàn cho du khách.

Lãnh đạo các sở, ngành địa phương phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với các dự án thu hút đầu tư, trọng tâm là Dự án Khu du lịch Xuân Sơn - Đền Hùng do Doanh nghiệp Xuân Trường (Ninh Bình) làm chủ đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2009, tiến độ triển khai đến nay rất chậm. Nhiều hạng mục đã được đầu tư trước đây như hệ thống đường giao thông nội bộ, cầu dân sinh, nhà sàn... hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, chưa phát huy được hiệu quả kinh tế - xã hội như kỳ vọng.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ nhấn mạnh: Công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. Mục tiêu cốt lõi và tiên quyết là phải giữ vững diện tích rừng hiện có, bảo vệ toàn vẹn hệ sinh thái rừng đặc dụng, cảnh quan thiên nhiên và môi trường. Mọi hoạt động phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng hay các chương trình ổn định sinh kế cho người dân vùng đệm đều phải đặt dưới nguyên tắc tôn trọng tự nhiên, hài hòa và phục vụ cho mục tiêu bảo tồn.

Để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đưa hoạt động quản lý và khai thác tài nguyên rừng đi vào nền nếp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và địa phương. Theo đó, đối với Dự án Khu du lịch Xuân Sơn - Đền Hùng, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành rà soát, đánh giá toàn diện quá trình triển khai, việc thực hiện nghĩa vụ sử dụng đất, việc chấp hành các chủ trương đầu tư đã được phê duyệt; làm rõ các khó khăn, vướng mắc pháp lý phát sinh để tham mưu cho Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh phương án xử lý dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&MT, Sở VH,TT&DL, các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn bảo đảm phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp và quy hoạch bảo tồn.

Sở NN&MT phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, tham mưu phương án tuyển dụng, bổ sung kịp thời biên chế kiểm lâm còn thiếu nhằm củng cố lực lượng chuyên môn bám địa bàn.

Sở VH,TT&DL chủ trì hướng dẫn xây dựng mô hình quản lý, khai thác du lịch sinh thái cộng đồng mang tính đặc thù cao, gắn kết chặt chẽ giữa việc phát huy tài nguyên thiên nhiên với bảo tồn không gian văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì hướng dẫn, định hướng quy hoạch chi tiết các điểm dịch vụ, điểm dừng chân, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ phục vụ du lịch, bảo đảm không xâm phạm vào phân khu bảo vệ nghiêm ngặt.

Đối với chính quyền cơ sở, UBND hai xã Xuân Đài và Lai Đồng phải tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn, quản lý chặt chẽ dân cư và biến động đất đai. Phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Xuân Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai và pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý chính quyền địa phương phải quyết liệt kiểm tra, ngăn chặn và xử lý dứt điểm các trường hợp tự ý dựng lán trại, tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch trái quy định tại các khu vực ven rừng, ven suối thuộc phạm vi rừng đặc dụng; kiên quyết không để phát triển tự phát gây hệ lụy phức tạp về sau.

Các địa phương phối hợp với các sở, ngành xây dựng mô hình du lịch cộng đồng theo hướng quản lý tập trung, bảo đảm tuyệt đối về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn cho du khách. Phối hợp cùng lực lượng chức năng rà soát, phân định rõ các khu vực được phép tổ chức hoạt động du lịch sinh thái, các khu vực hạn chế và khu vực bảo vệ nghiêm ngặt để quản lý theo quy định.

Đối với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Xuân Sơn, cần thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường tần suất tuần tra, nắm chắc địa bàn; chủ động phối hợp với các lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương xây dựng, thực hiện hiệu quả các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ tài nguyên rừng và đa dạng sinh học.

Đinh Vũ