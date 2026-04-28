Lương Sơn khẳng định vai trò cực tăng trưởng phía Nam

Sau sáp nhập, xã Lương Sơn bước vào vận hành với phương châm không có “quãng nghỉ”: Bộ máy vừa kiện toàn, vừa xử lý ngay những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cơ sở. Thông qua việc khẩn trương tổ chức lại phương thức điều hành, đẩy mạnh chuyển đổi số, tháo gỡ khó khăn về đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục hành chính, địa phương từng bước biến sức ép thành động lực phát triển. Kết thúc năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 41 tỷ đồng, bằng 282,8% dự toán tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 84 triệu đồng.

Kỳ 1: Khẩn trương đưa bộ máy chính quyền mới đi vào hoạt động hiệu quả

Từ ngày 1/7/2025, xã Lương Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị hành chính và một phần xã Cao Sơn. Với diện tích hơn 131km2, dân số trên 45 nghìn người, gồm 54 thôn, xóm, tiểu khu và nằm trên nhiều trục kết nối quan trọng.

Sau 9 tháng vận hành, bộ máy từng bước được kiện toàn, hoạt động cơ bản ổn định, không để gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ngay sau sáp nhập, Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành, xác định mục tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025; xây dựng kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm. HĐND xã ban hành 41 văn bản, trong đó có 12 nghị quyết; UBND xã ban hành 11 kế hoạch, 19 quyết định và nhiều văn bản điều hành nhằm cụ thể hóa phân cấp, phân quyền, kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ. Những quyết sách này tạo khung vận hành thống nhất, giúp bộ máy mới không bị chệch nhịp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lương Sơn tận tình tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm phục vụ người dân thông suốt sau sáp nhập.

Khó khăn phát sinh ngay từ những ngày đầu vận hành

Đầu tháng 7/2025, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lương Sơn, cán bộ vừa thao tác trên hệ thống điện tử, vừa trực tiếp hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ. Ngay trong ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Trung tâm tiếp nhận 109 hồ sơ, trong đó 94 hồ sơ trực tuyến; 40 hồ sơ được giải quyết, trả kết quả, không phát sinh quá hạn.

Từ ngày 1/7 đến 31/12/2025, xã tiếp nhận 3.982 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết 3.576 hồ sơ; trong đó 3.327 hồ sơ trước hạn, 202 hồ sơ đúng hạn, 47 hồ sơ quá hạn. Áp lực không chỉ đến từ số lượng hồ sơ tăng nhanh, mà còn từ việc cấp xã tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đồng chí Lê Minh Long - Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lương Sơn, nhiều người dân, nhất là người cao tuổi, chưa quen thao tác trực tuyến nên cán bộ phải hỗ trợ trực tiếp; trong khi hạ tầng số, phần mềm liên thông, thiết bị và đường truyền ở một số nơi chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Cùng thời điểm, địa phương vẫn phải chỉ đạo sản xuất vụ mùa, ứng phó thiên tai, kiểm soát dịch bệnh, tiếp công dân, giải quyết đơn thư đất đai, triển khai giải phóng mặt bằng, bảo đảm hoạt động y tế, giáo dục và giữ vững an ninh trật tự. Bộ máy mới vì thế gần như không có “quãng nghỉ”.

Chủ tịch UBND xã Lương Sơn (áo trắng, đứng giữa) cùng các lực lượng chức năng kiểm tra thực tế tuyến đường từ cây xăng Cố Thổ đi mỏ đá thôn Suối Nảy, xác minh phản ánh vận chuyển đất, đá gây ảnh hưởng hạ tầng giao thông và đời sống người dân.

Lĩnh vực đất đai bộc lộ rõ sức ép lớn. Chỉ sau một tháng vận hành, xã tiếp nhận 882 hồ sơ đất đai, đã giải quyết 592 hồ sơ; tiếp nhận 291 đơn thư liên quan, giải quyết 234 đơn. Nhiều hồ sơ chậm do chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, hồ sơ gốc phân tán qua nhiều thời kỳ, đặc biệt là các trường hợp có nguồn gốc từ nông trường cũ; cùng với đó là việc thay đổi phần mềm chuyên ngành ảnh hưởng đến tiến độ xử lý.

Theo anh Nguyễn Văn Cương, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Lương Sơn, khó nhất hiện nay vẫn là những hồ sơ kéo dài qua nhiều thời kỳ, giấy tờ chưa đầy đủ hoặc chưa thống nhất, trong khi cán bộ chuyên môn phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực.

Sức ép đặt ra không chỉ là khối lượng công việc lớn, mà còn là yêu cầu vừa tiếp nhận thêm thẩm quyền, vừa xử lý tồn đọng, đồng thời duy trì ổn định đời sống kinh tế - xã hội ở cơ sở.

Tổ chức lại cách điều hành để tháo gỡ khó khăn

Đồng chí Đoàn Tiến Lập - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Lương Sơn cho biết: Xã xác định, sáp nhập không chỉ là điều chỉnh địa giới hành chính, mà còn là tổ chức lại không gian phát triển và phương thức lãnh đạo, quản lý. Trên cơ sở đó, Lương Sơn tổ chức lại phương thức điều hành theo hướng rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền, gắn với kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số được xác định là khâu đột phá. Xã đã gắn mã QR cho 405 thủ tục hành chính; tổ chức tập huấn phần mềm quản lý văn bản cho 138 cán bộ; ra mắt mô hình “Làng chuyển đổi số” tại xóm Đồng Tiến, không chỉ phục vụ giải quyết thủ tục, mà đang trở thành hạ tầng vận hành mới của chính quyền cơ sở.

Song song với đó, địa phương tăng cường họp chuyên đề để tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, tranh chấp, khiếu nại; duy trì tiếp công dân, đối thoại định kỳ; theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ qua hệ thống một cửa; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được rà soát, xử lý theo thẩm quyền, trong đó có tranh chấp đất đai tại Tiểu khu 2, kiến nghị của tiểu thương chợ trung tâm về phí dịch vụ, vị trí kinh doanh, tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang giao thông, điện.

Trong khi bộ máy còn đang hoàn thiện, Lương Sơn đồng thời phải gánh những bài toán phát triển quy mô lớn. Năm 2026, xã tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng đối với 57 dự án, tổng diện tích thu hồi 815,44ha, ảnh hưởng khoảng 5.914 hộ gia đình, cá nhân và 100 tổ chức. Điều đó cho thấy áp lực ở Lương Sơn không dừng ở ổn định bộ máy, mà ngay từ đầu đã gắn với yêu cầu mở đường cho tăng trưởng.

Giữ nhịp vận hành, tạo nền cho bước phát triển tiếp theo

Sau hơn nửa năm vận hành, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ở Lương Sơn cơ bản giữ được nhịp điều hành, không để đứt gãy việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Quý I/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận 1.883 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết 1.653 hồ sơ; trong đó có 1.383 hồ sơ trước hạn, 105 hồ sơ đúng hạn. Hiện xã đang tổ chức thực hiện 434 thủ tục hành chính, trong đó 215 thủ tục trực tuyến toàn trình, 219 thủ tục trực tuyến một phần; tỷ lệ số hóa hồ sơ, cấp kết quả điện tử và tái sử dụng dữ liệu đều đạt 100%.

Kết quả ấy càng có ý nghĩa hơn khi khối hành chính của xã được tạm giao 80 biên chế nhưng thực có 57 cán bộ, công chức. Nhiều vị trí phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, trong khi yêu cầu chuyên môn ngày càng sâu hơn ở các mảng công nghệ thông tin, tài chính, đầu tư công, đất đai.

Cử tri Tổ bầu cử số 6, tiểu khu Mỏ, xã Lương Sơn thực hiện quyền bầu cử, lựa chọn đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Cùng thời gian đó, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai an toàn, đúng luật. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,99%; nhiều khu vực bỏ phiếu hoàn thành 100% cử tri đi bầu trước 10 giờ sáng. Xã đã bầu đủ 23 đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng cơ cấu, số lượng.

Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, công khai thủ tục hành chính và tăng cường hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện. Kết quả đánh giá theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp quý I/2026 đạt 17,88/18 điểm. Quan trọng hơn, Lương Sơn đã từng bước thiết lập được trật tự vận hành mới của bộ máy sau sáp nhập.

Khi bộ máy đã dần vào nền nếp, Lương Sơn không chỉ dừng ở ổn định tổ chức, mà bắt đầu chuyển sang giai đoạn tạo đà phát triển. Đó cũng là nền để địa phương bước vào chặng khó hơn: Tổ chức lại không gian phát triển, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực cho tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.

(Còn nữa)

Thuỳ Anh (Trang TTĐT xã Lương Sơn)