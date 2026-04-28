Học sinh Trường THCS Hùng Vương giành Huy chương Vàng tại Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet

Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (Internet Olympiads of English - IOE) cấp quốc gia năm học 2025-2026 đã thành công tốt đẹp. Học sinh Trường THCS Hùng Vương, phường Âu Cơ đạt tổng số 8 giải, trong đó có 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng và 2 giải Khuyến khích.

Em Kiều Lê Khánh, học sinh 9D đạt Huy chương Vàng Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet.

IOE là sân chơi học thuật trực tuyến do Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến (VTC Online) xây dựng và triển khai từ năm 2010, theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong năm học 2025-2026, IOE tiếp tục nhận được sự đồng hành tích cực của các cơ sở giáo dục trên cả nước với hơn 14 nghìn nhà trường thuộc 34 tỉnh, thành phố tham gia. Bốn kỳ thi chính thức gồm: Cấp trường, cấp xã/phường, cấp tỉnh/thành phố và cấp quốc gia ghi nhận tổng số gần 2,5 triệu lượt dự thi.

Em Vi Đỗ Quốc Bảo - 9D Huy chương Bạc Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet.

Qua các vòng thi chính thức của IOE, học sinh Trường THCS Hùng Vương đã được cọ xát, thể hiện rõ năng lực sử dụng tiếng Anh và kỹ năng công nghệ trong môi trường thi trực tuyến.

IOE là mô hình phù hợp, hiệu quả trong việc hỗ trợ học sinh học tập, rèn luyện và kiểm tra năng lực kiến thức, vận dụng tiếng Anh trên nền tảng số, góp phần thúc đẩy phong trào học tiếng Anh trong Trường THCS Hùng Vương , phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục và chuyển đổi số hiện nay.

Hiền Mai