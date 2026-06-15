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Ngày 15/6, tại Trường THPT chuyên Hùng Vương, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức khai mạc chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT quán triệt nội quy, quy chế chấm thi.
Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có trên 47.800 thí sinh đăng ký dự thi. Số bài thi tự luận môn Ngữ văn là 47.313 bài; số bài thi trắc nghiệm là 141.826 bài. Sở GD&DT đã thành lập Ban thư ký, Ban làm phách, Ban chấm thi,... với sự tham gia của hơn 400 cán bộ, giáo viên. Theo quy định, với bài thi tự luận môn Ngữ Văn, việc chấm thi thực hiện theo hướng dẫn chấm của Bộ GD&ĐT.
Mỗi bài thi được chấm 2 vòng độc lập bởi 2 giám khảo của 2 tổ chấm thi tự luận khác nhau. Với bài thi trắc nghiệm, tất cả bài làm của thí sinh đều được chấm bằng máy với cùng một phần mềm chuyên dụng do Bộ GD&ĐT cung cấp.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT yêu cầu cán bộ chấm thi tuân thủ nghiêm quy chế và các nội quy, quy định về thời gian, quy trình chấm thi; bám sát hướng dẫn chấm thi để đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác; đồng thời tuân thủ nghiêm quy định về phát ngôn, tuyệt đối không cung cấp thông tin về bài thi, điểm thi. Công tác chấm thi sẽ diễn ra từ ngày 16/6-21/6. Dự kiến, điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được Bộ GD&ĐT công bố vào ngày 1/7.
Huyền Trang
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