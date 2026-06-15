Bắt đầu nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 THPT, GDTX năm học 2026-2027

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Nhằm bảo đảm quyền lợi của thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và Giáo dục thường xuyên năm học 2026-2027, các trường THPT trên địa bàn nhận đơn đề nghị phúc khảo bài thi theo quy định.
Thí sinh hoàn thành bài thi tại Hội đồng coi thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương.
Theo thông báo, thời gian tiếp nhận đơn phúc khảo bắt đầu từ ngày 15/6/2026. Hạn cuối để học sinh nộp đơn là 12 giờ ngày 17/6/2026. Sau thời gian trên, các trường THPT sẽ chốt danh sách để kịp tổng hợp và nộp về Sở GD&ĐT trước 15h00 cùng ngày (17/6). Vì vậy, các thí sinh cần chủ động nộp đơn đúng hạn. Thí sinh nộp đơn phúc khảo trực tiếp tại Trường THPT nơi mình đăng ký dự thi.
Thí sinh nhận mẫu đơn phúc khảo tại trường (hoặc tải theo mẫu quy định), điền đầy đủ thông tin chính xác về thông tin cá nhân, môn thi muốn phúc khảo và nộp lại cho bộ phận tiếp nhận của nhà trường.
Hiền Mai
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