Khi người trẻ chọn sách thay màn hình

Trong dòng chảy công nghệ số, khi điện thoại và máy tính trở thành vật bất ly thân, thói quen đọc sách truyền thống dường như đang dần bị lãng quên. Tuy nhiên, giữa “biển” thông tin nhanh và ngắn trên mạng xã hội, ngày càng nhiều bạn trẻ chủ động rời màn hình để tìm đến sách – như một cách giảm áp lực, lấy lại sự tập trung và cân bằng nhịp sống.

Cuối tuần, thay vì tiếp tục “dán mắt” vào máy tính sau những giờ làm việc căng thẳng, chị Nguyễn Thị Thu Huyền (phường Vĩnh Yên) tìm đến một không gian đọc quen thuộc. Giữa những giá sách sắp xếp gọn gàng, ánh sáng dịu và không khí yên tĩnh, chị chọn cho mình một góc nhỏ để tạm gác lại công việc.

Với chị, việc đọc không chỉ nhằm tiếp nhận thông tin mà còn là cách nghỉ ngơi và lấy lại sự tập trung. So với thiết bị điện tử, sách giấy giúp hạn chế sự xao nhãng từ các thông báo, tạo điều kiện theo dõi nội dung liền mạch và sâu hơn. Chị Huyền chia sẻ: “Có những lúc chỉ cần ngồi đọc vài chục trang, tôi đã thấy đầu óc nhẹ nhàng hơn. Không gian này cũng giúp tôi có cơ hội trao đổi với những người cùng sở thích, từ đó có thêm góc nhìn trong công việc và cuộc sống”.

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền dành thời gian đọc sách tại một không gian yên tĩnh, như cách cân bằng sau những giờ làm việc với thiết bị điện tử.

Không gian đọc - điểm hẹn của người trẻ

Không chỉ người đi làm, những không gian đọc sách như vậy cũng đang trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều học sinh, đặc biệt là các em cuối cấp, nhóm đối tượng chịu nhiều áp lực học tập và thi cử. Giữa lịch học dày đặc và sự bủa vây của thiết bị số, việc tìm được một nơi yên tĩnh để học tập và thư giãn là điều không dễ.

Em Đào Ngọc Anh, học sinh Trường THPT Kim Ngọc (xã Hội Thịnh) thường tranh thủ thời gian rảnh để đến đây đọc sách và ôn bài. Với Ngọc Anh, không gian này mang lại cảm giác khác hẳn so với việc học ở nhà hay trên lớp.

“Ở đây có nhiều đầu sách phục vụ cho việc học, nhưng điều em thích nhất là không khí rất yên tĩnh, dễ tập trung. Những lúc căng thẳng, em đến đọc sách, vừa học thêm kiến thức, vừa cảm thấy thoải mái hơn sau giờ học”, Ngọc Anh chia sẻ.

Trong không gian ban công thoáng mát, em Đào Ngọc Anh, học sinh Trường THPT Kim Ngọc cùng bạn tranh thủ đọc sách, ôn bài sau giờ học.

Cùng chung cảm nhận, em Trần Lưu Nhật Anh, học sinh Trường THPT Tam Đảo, (xã Tam Đảo) cho biết: “Việc rời xa điện thoại khi đến đây giúp em học hiệu quả hơn. Bình thường ở nhà, đôi khi em vẫn bị phân tâm bởi điện thoại. Nhưng khi đến đây, không gian yên tĩnh khiến em dễ tập trung hơn, có thể ngồi lâu đọc những cuốn sách mình yêu thích mà không thấy mệt”.

Em Trần Lưu Nhật Anh, học sinh Trường THPT Tam Đảo, đọc sách trong không gian được thiết kế yên tĩnh, phù hợp cho học tập.

Tìm “khoảng lặng” giữa nhịp sống số

Không gian yên tĩnh, gần gũi ấy không phải ngẫu nhiên mà có. Ít ai biết rằng, phía sau là tâm huyết của một người trẻ yêu sách. Từ niềm đam mê đọc và mong muốn lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, chị Đỗ Thị Trang đã xây dựng nên mô hình không gian học tập, làm việc kết hợp đọc sách dành cho giới trẻ.

Ban đầu, ý tưởng chỉ xuất phát từ mong muốn có một nơi đọc sách thoải mái cho bản thân. Nhưng khi nhận thấy ngày càng nhiều bạn trẻ có nhu cầu tìm một không gian yên tĩnh để học tập, làm việc, chị Trang đã đầu tư phát triển mô hình này một cách bài bản hơn. Hiện không gian có hơn 500 đầu sách thuộc nhiều thể loại, từ văn học, giải trí, truyện tranh đến sách học tập, trong đó có cả các tác phẩm nước ngoài, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người đọc.

Không gian đọc sách thu hút đông đảo bạn trẻ, trong đó có cả người nước ngoài, đến học tập và đọc sách vào những ngày cuối tuần.

Không chỉ đơn thuần là nơi đọc, địa điểm này dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ – nơi họ có thể học tập, làm việc, trao đổi và chia sẻ những sở thích chung.

Chị Trang cho rằng: “Người trẻ hiện nay dễ bị cuốn theo các luồng thông tin ngắn, nhanh trên mạng xã hội, vì vậy rất cần những môi trường đủ yên tĩnh để tập trung. Tôi hy vọng nơi đây có thể góp phần hình thành thói quen đọc, để văn hóa đọc không bị mai một trong giới trẻ”.

Chị Đỗ Thị Trang - người sáng lập không gian đọc sách - tư vấn, giới thiệu sách cho bạn trẻ.

Trong thời đại công nghệ, các thiết bị điện tử mang lại nhiều tiện ích, nhưng cũng khiến con người dễ rơi vào trạng thái tiếp nhận thông tin nhanh mà thiếu chiều sâu. Việc tìm về với sách, vì thế, không chỉ là một lựa chọn cá nhân, mà còn là cách để người trẻ điều chỉnh nhịp sống, cân bằng giữa thế giới số và đời sống tinh thần.

Việc lựa chọn sách thay cho màn hình không chỉ phản ánh sự thay đổi trong thói quen, mà còn cho thấy nhu cầu tìm kiếm chiều sâu trong tiếp nhận tri thức của người trẻ. Khi những trang sách vẫn được lật mở mỗi ngày, đó cũng là cách họ giữ lại cho mình một khoảng lặng cần thiết, để suy ngẫm, tích lũy và phát triển bền vững trong nhịp sống hiện đại.

Nguyễn Toàn