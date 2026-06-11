27 thí sinh bị đình chỉ thi trong ngày đầu thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Trong ngày đầu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, ở các môn thi Ngữ văn và Toán đã có 27 thí sinh bị đình chỉ. Các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý thí sinh vi phạm tiếp tục được tăng cường trong buổi thi tiếp theo, đặc biệt là đối với việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao để giải bài thi.

Thí sinh ra khỏi điểm thi sau khi hoàn thành bài thi môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Đại Thắng

Thông tin nhanh sau khi kết thúc ngày thi thứ nhất của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia cho biết, tổng số thí sinh dự thi môn Ngữ văn: 1.203.039, tỷ lệ 99,56%; Tổng số thí sinh dự thi môn Toán là 1.197.195, tỷ lệ 99,42%.

Trong 2 buổi thi của ngày đầu đã có 27 thí sinh vi phạm Quy chế bị đình chỉ thi, môn Ngữ văn có 16 thí sinh, môn Toán 11 thí sinh, trong đó, có 25 thí sinh do sử dụng điện thoại, 2 thí sinh sử dụng tài liệu. Không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế.

Thời tiết trong ngày thi đầu ở phần lớn các tỉnh, thành phố nhìn chung thuận lợi, giao thông bảo đảm an toàn giúp các thí sinh đến dự thi đầy đủ, đúng giờ.

Kết thúc ngày thi thứ nhất, các điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế thi. Các Hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các giám thị chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi. Hầu hết thí sinh bình tĩnh, tự tin, làm bài thi nghiêm túc.

Ngày mai, 12/6, trong buổi sáng các thí sinh làm bài thi các môn tự chọn. Thời gian làm bài của mỗi môn là 50 phút; môn thi thứ nhất phát đề lúc 7 giờ 30 phút, bắt đầu làm bài lúc 7 giờ 35 phút; môn thi thứ hai phát đề lúc 8 giờ 35 phút, bắt đầu làm bài lúc 8 giờ 40 phút.Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đề nghị các Hội đồng thi tiếp tục chỉ đạo các điểm thi thực hiện đúng quy chế thi; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các thí sinh vi phạm quy chế thi; đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao, AI để giải bài thi.

Ban Chỉ đạo cấp quốc gia cũng lưu ý những thí sinh đăng ký thi một môn cần chú ý thời gian để dự thi theo đúng lịch thi.

Theo nhandan.vn