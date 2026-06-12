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432 thí sinh hoàn thành buổi thi cuối tại điểm thi THPT Trần Hưng Đạo

Sáng 12/6, 432 thí sinh trong tổng số 434 thí sinh đăng ký dự thi tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo đã hoàn thành buổi thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Điểm thi THPT Trần Hưng Đạo có 19 phòng thi, với 434 thí sinh đăng ký dự thi đến từ Trường THPT Trần Hưng Đạo, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tam Dương và một số thí sinh tự do. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, công tác tổ chức được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế; cơ sở vật chất, an ninh, an toàn được bảo đảm.

Theo đại diện điểm thi THPT Trần Hưng Đạo, các buổi thi tại đây diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế. Công tác bảo quản đề thi, bài thi được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định. Hệ thống camera giám sát hoạt động liên tục 24/24 giờ.

432 thí sinh hoàn thành buổi thi cuối tại điểm thi THPT Trần Hưng Đạo

Các thí sinh trao đổi sau khi hoàn thành môn thi cuối.

Kết thúc buổi thi cuối, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái, tự tin. Một số em cho biết đề thi Tiếng Anh năm nay khó, nhiều câu các em khoanh đáp án theo cảm tính.

Với sự chuẩn bị chu đáo của điểm thi cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên và các lực lượng làm nhiệm vụ, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Thúy Hường


Thúy Hường

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Điểm thi THPT Tốt nghiệp THPT hoàn thành Giáo dục nghề nghiệp Đăng ký Camera giám sát Cơ sở vật chất Trách nhiệm Đề thi Cán bộ
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