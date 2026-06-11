315 thí sinh tại Hội đồng thi tốt nghiệp trường THPT Đà Bắc phấn khởi sau khi hoàn thành thi môn Toán

Chiều 11/6, cùng với gần 48.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, 315 thí sinh dự thi tại Hội đồng thi tốt nghiệp THPT đặt tại Trường THPT Đà Bắc đã hoàn thành bài thi môn Toán. Kết thúc thời gian làm bài, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, tự tin bởi đề thi bám sát chương trình học, kiến thức trọng tâm đã được ôn tập kỹ trước đó.

Các thí sinh tại Hội đồng thi tốt nghiệp THPT đặt tại trường THPT Đà Bắc chuẩn bị bước vào thi môn Toán với tâm thế thoải mái, tự tin.

Ngay sau khi hết giờ làm bài, khu vực sân trường trở nên nhộn nhịp khi các thí sinh trao đổi, đối chiếu đáp án và chia sẻ cảm nhận về đề thi. Nhiều em cho rằng đề thi năm nay có sự phân hóa khá rõ, bảo đảm yêu cầu đánh giá năng lực học sinh, đặc biệt ở các câu hỏi vận dụng và vận dụng cao.

Tuy nhiên, phần lớn nội dung vẫn nằm trong chương trình đã được học và ôn luyện nên các em không gặp quá nhiều khó khăn trong quá trình làm bài. Thí sinh Đinh Công Gia Tường, học sinh Trường THPT Đà Bắc, phấn khởi cho biết: Đề thi năm nay có nhiều câu hỏi bám sát kiến thức cơ bản, giúp học sinh dễ dàng lấy điểm ở những phần đầu. Một số câu cuối có độ khó cao hơn để phân loại thí sinh. Em làm được khoảng 75% bài thi và khá hài lòng với kết quả bài làm của mình.

Những thí sinh đầu tiên rời khỏi phòng thi sau khi hoàn thành bài thi môn Toán.

Cùng chung tâm trạng vui vẻ sau khi kết thúc môn thi, thí sinh Trần Như Quỳnh chia sẻ: Ban đầu em khá lo lắng vì Toán là môn thi quan trọng trong tổ hợp xét tuyển đại học của em. Tuy nhiên, khi nhận đề, em thấy cấu trúc đề quen thuộc và sát với các đề ôn tập đã được thầy cô hướng dẫn. Dù có một số câu hỏi khó nhưng em vẫn làm được khoảng 70% bài thi. Em hy vọng sẽ đạt kết quả tốt để thực hiện mục tiêu vào ngành học mình yêu thích.

Theo ghi nhận, nhiều thí sinh đánh giá đề thi môn Toán trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có tính phân hóa nhưng vẫn phù hợp với năng lực của đa phần các thí sinh.

Theo ghi nhận tại điểm thi, đa số thí sinh đều nhận định đề thi có tính phân hóa cao. Những học sinh có học lực khá, giỏi có cơ hội đạt điểm cao, trong khi học sinh có học lực trung bình vẫn có thể hoàn thành phần lớn nội dung đề thi nếu nắm vững kiến thức cơ bản.

Nhiều thí sinh phấn khởi và kỳ vọng vào kết quả tốt sau khi hoàn thành bài thi.

Hội đồng thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Đà Bắc năm nay có 315 thí sinh đăng ký dự thi với 14 phòng thi. Trong đó có 228 thí sinh là học sinh Trường THPT Đà Bắc, 30 thí sinh là học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đà Bắc, cùng 57 thí sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Đà Bắc.

Trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi, công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế. Toàn bộ cán bộ coi thi, giám sát và lực lượng phục vụ đều được quán triệt đầy đủ các quy định, quy trình tổ chức thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan và đúng quy định.

Trong quá trình tổ chức thi, công tác bảo đảm an ninh, an toàn được siết chặt.

Công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được hoàn tất từ nhiều ngày trước. Hệ thống điện, quạt mát, nước uống, phòng bảo quản đề thi, bài thi cùng máy phát điện dự phòng đều được kiểm tra kỹ lưỡng nhằm bảo đảm không xảy ra bất kỳ sự cố hay gián đoạn nào trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ; phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ thí sinh ở xa, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Những điều kiện tốt nhất đã được chuẩn bị nhằm giúp các em yên tâm tham gia kỳ thi trong môi trường thuận lợi, an toàn và đúng quy chế, không có thí sinh và giám thi vi phạm quy chế thi.

Mạnh Hùng