Phú Thọ lần đầu có điểm cầu chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia

Ngày 26/4, tại vòng thi quý II của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, em Lý Thái Dương, học sinh lớp 11 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế với 200 điểm, chính thức ghi tên mình vào trận chung kết năm.

Trong suốt hành trình thi đấu, thí sinh đến từ Đất Tổ thể hiện bản lĩnh, tư duy nhanh nhạy và chiến thuật hợp lý. Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, em gây ấn tượng khi bấm chuông trả lời ngay từ những giây đầu tiên, khi chưa có ô gợi ý nào được lật mở, qua đó giành trọn 60 điểm để vươn lên dẫn đầu. Ở phần thi Về đích, Thái Dương tiếp tục giữ vững phong độ, đưa ra các đáp án chính xác, qua đó củng cố vị trí và giành chiến thắng chung cuộc.

Trước đó, Lý Thái Dương từng đoạt giải cao tại sân chơi trí tuệ “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 4 năm 2025, do Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ tổ chức, cho thấy quá trình học tập, rèn luyện bền bỉ và toàn diện.

Với kết quả này, Lý Thái Dương trở thành thí sinh đầu tiên của tỉnh Phú Thọ góp mặt tại chung kết năm của chương trình. Đây cũng là lần đầu tiên địa phương có điểm cầu truyền hình trực tiếp trong trận chung kết, đánh dấu bước tiến đáng ghi nhận của giáo dục mũi nhọn tỉnh nhà.

Thành tích của em không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường mà còn góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ trên quê hương Đất Tổ.

