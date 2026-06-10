Hoàn tất công tác chuẩn bị tại điểm thi Trường THPT Kỳ Sơn

Chiều 10/6, 100% thí sinh tại điểm thi Trường THPT Kỳ Sơn đã đến làm thủ tục dự thi. Tại đây, thí sinh được phổ biến quy chế thi, thông báo các vật dụng không được mang vào phòng thi, kiểm tra thông tin trên phiếu dự thi và đính chính sai sót nếu có.

Hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT Kỳ Sơn triển khai quy chế thi đến cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại điểm thi.

Theo báo cáo từ Trường THPT Kỳ Sơn, công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi đã được nhà trường phối hợp với địa phương triển khai đầy đủ, chu đáo, nghiêm túc.

Năm nay, điểm thi Trường THPT Kỳ Sơn có 323 thí sinh đăng ký dự thi, đều là học sinh lớp 12 năm học 2025 - 2026 hệ THPT, không có học sinh hệ GDTX, không có thí sinh tự do.

Cán bộ coi thi hướng dẫn các thí sinh chuẩn bị giấy tờ, thủ tục thi.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nhà trường đã tổ chức phổ biến quy chế thi cho 100% thí sinh; rà soát kỹ lưỡng hồ sơ đăng ký dự thi của học sinh. Các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, mưa bão, lũ lụt và y tế đều được xây dựng chặt chẽ thông qua việc phối hợp với công an, y tế địa phương và điện lực khu vực. Đặc biệt, trường đã bố trí một điểm thi dự phòng tại Trường TH&THCS Dân Hạ nhằm chủ động ứng phó với các tình huống bất thường của thời tiết.

Các thí sinh nghe cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi.

Về cơ sở vật chất, hệ thống phòng bảo quản đề thi, bài thi, tủ đựng, camera giám sát an ninh, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện sinh hoạt cơ bản đều đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Khu vực để vật dụng cá nhân của thí sinh được bố trí tại nhà xe học sinh, cách biệt khu vực thi 50m. Bên cạnh đó, điểm thi cũng tăng cường 2 nhân viên vệ sinh phục vụ trong các ngày thi. Do khu vực gần trường không có dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, nhà trường đã sắp xếp phương án lưu trú, chỗ ở ngay tại trường cho các cán bộ đến làm nhiệm vụ coi thi.

Giới thiệu, phổ biến với thí sinh về thiết bị dò, quét kim loại.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan - Hiệu trưởng Trường THPT Kỳ Sơn cho biết: Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại điểm thi đều là những người có trách nhiệm, đã được tập huấn kỹ lưỡng quy chế và có đủ điều kiện tham gia kỳ thi. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Sau khi hoàn thành thủ tục dự thi vào chiều nay, ngày 11/6, các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Kỳ Sơn bước vào ngày thi đầu tiên với môn Ngữ văn (buổi sáng) và môn Toán (buổi chiều).

Hồng Duyên