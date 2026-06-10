Lớp vẽ Summer - Nơi tâm hồn “bật” sắc màu

Trong không gian sáng tạo đầy màu sắc, các em học sinh của lớp vẽ Summer (phường Việt Trì) được làm quen dần với những kiến thức cơ bản về mỹ thuật, cùng với đó còn được rèn luyện kỹ năng quan sát, tư duy sáng tạo và khả năng cảm thụ cái đẹp.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của giáo viên, các “họa sĩ nhí” đã tự tin thể hiện ý tưởng qua từng nét vẽ. Những bức tranh về gia đình, quê hương, thiên nhiên và cuộc sống dần hiện lên qua nét cọ. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích trong dịp hè, lớp vẽ Summer còn là “vườn ươm” nuôi dưỡng năng khiếu, khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật, giúp các em phát triển toàn diện về tư duy, cảm xúc, góp phần tạo nên một mùa hè ý nghĩa và đáng nhớ.

Trong dịp hè này, có hơn 80 em theo học tại lớp vẽ Summer và được chia theo các nhóm phù hợp với lứa tuổi.

Cô giáo hướng dẫn những kiến thức cơ bản về mỹ thuật, việc rèn luyện kỹ năng quan sát, tư duy sáng tạo và khả năng cảm thụ cái đẹp.

Cùng một đề tài, nhưng mỗi bạn nhỏ đều có sự sáng tạo riêng cho bức tranh của mình.

Các bạn nhỏ hào hứng khoe tác phẩm đã hoàn thành.

Ngoài các buổi học trên lớp, những buổi vẽ dã ngoại còn giúp các em nhỏ cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, rèn luyện kỹ năng quan sát tốt hơn.

Các bạn nhỏ thỏa sức sáng tạo khi được học vẽ trên nhiều chất liệu, nhiều loại màu vẽ khác nhau.

Với tinh thần sáng tạo, các “họa sĩ nhí” đã biến cốc nhựa đã qua sử dụng thành những chiếc chuông gió có họa tiết độc đáo, cá tính.

Những đồ vật, con vật đáng yêu này cũng được làm từ vật liệu tái chế.

Phương Thanh