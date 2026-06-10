Phú Thọ chủ động ứng phó với mưa, bão, lũ, đảm bảo an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Ngày 10/6, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Phú Thọ ban hành Công văn số 79/BCĐ-KGVX về việc chủ động ứng phó với mưa, bão, lũ, đảm bảo an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát toàn bộ các điều kiện tổ chức kỳ thi; cập nhật thường xuyên diễn biến thời tiết, xây dựng phương án ứng phó đối với từng điểm thi, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Chỉ đạo các điểm thi phối hợp với chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh, các tổ chức, đoàn thể tổ chức hỗ trợ phương tiện đi lại, nơi ăn, nghỉ cho thí sinh; đặc biệt đối với học sinh ở xa điểm thi, học sinh thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt hoặc giao thông bị chia cắt. Hoàn thành việc rà soát, bố trí chỗ ăn, nghỉ an toàn cho các trường hợp cần hỗ trợ trước 10h00' ngày 10/6/2026; bảo đảm không có thí sinh nào không thể tham dự kỳ thi vì điều kiện thời tiết hoặc hoàn cảnh khó khăn.

Giáo viên Trường THPT Đoan Hùng, xã Đoan Hùng hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và đơn vị liên quan rà soát, cảnh báo các tuyến đường có nguy cơ sạt lở, ngập úng, chia cắt; tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm lưu thông thông suốt đến các điểm thi. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, máy móc để xử lý kịp thời các sự cố về giao thông phát sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án ứng trực 24/24 giờ; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển đề thi, bài thi; hỗ trợ đưa, đón cán bộ làm thi và thí sinh trong trường hợp xảy ra thiên tai, sạt lở đất, ngập úng hoặc các tình huống khẩn cấp khác. Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối tại các khu vực in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi và các điểm thi.

Công ty Điện lực Phú Thọ, Viễn thông Phú Thọ, Viettel Phú Thọ, Bưu điện tỉnh khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống điện, đường truyền, thông tin liên lạc phục vụ kỳ thi; xây dựng phương án dự phòng, phương án khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất khi xảy ra mất điện hoặc gián đoạn thông tin. Bố trí lực lượng kỹ thuật trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ: Tăng cường thời lượng phát sóng, cập nhật kịp thời tình hình thời tiết, cảnh báo nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng; hướng dẫn người dân, cán bộ làm thi và thí sinh các kỹ năng phòng tránh, ứng phó nhằm giảm thiểu rủi ro và bảo đảm an toàn trong thời gian diễn ra kỳ thi.

UBND các xã, phường chỉ đạo các lực lượng tại địa phương chủ động rà soát khu vực có nguy cơ mất an toàn; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn, nghỉ cho thí sinh và người nhà thí sinh ở xa về dự thi. Phối hợp với ngành Giáo dục hỗ trợ tối đa việc đi lại, ăn, nghỉ của thí sinh và người nhà thí sinh; đặc biệt đối với các trường hợp ở xa điểm thi, thuộc vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Diễn biến phức tạp của thời tiết cực đoan có thể ảnh hưởng trực tiếp đến công tác vận chuyển đề thi, bài thi; việc đi lại của cán bộ làm thi và thí sinh; công tác bảo đảm điện, thông tin liên lạc, an ninh, an toàn tại các điểm thi, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa. Nếu không chủ động có phương án ứng phó từ sớm, từ xa có thể phát sinh nguy cơ bị động, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Phú Thọ yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện; thường xuyên báo cáo tình hình, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Sở Giáo dục và Đào tạo (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thi) để tổng hợp, tham mưu xử lý; bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, thông suốt trong mọi tình huống.

Hiền Mai