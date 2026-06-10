Phú Thọ: 47.599 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Chiều 10/6, các thí sinh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin cá nhân và nghe phổ biến quy chế thi. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi các em bước vào 2 ngày diễn ra kỳ thi (11 - 12/6).

Cán bộ coi thi Điểm thi THPT Phong Châu (xã Lâm Thao) kiểm tra thông tin dự thi của thí sinh.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT, toàn tỉnh có 47.871 thí sinh dự thi. Số thí sinh đến làm thủ tục là 47.599 em. Số thí sinh không đến làm thủ tục là 272 em (Các điểm thi đã liên hệ với thí sinh, còn một số thí sinh tự do không liên lạc được). Tại một số điểm thi như: Điểm thi THPT Yên Lập sét đánh hỏng thiết bị Camera (đơn vị đã khắc phục xong); điểm thi THPT Lương Sơn: Điện thoại không có loa ngoài theo quy định và đang được đơn vị khắc phục; đường đi lên điểm thi THPT Yên Hòa chiều 9/6/2026 bị sạt lở đã được chính quyền địa phương và lực lượng chức năng khắc phục xong.

Tại buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh xuất trình Giấy báo dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc căn cước công dân; đồng thời nghe giám thị coi thi phổ biến quy chế thi, lịch thi, quy định hiệu lệnh trống cũng như các lưu ý liên quan đến kỳ thi. Trong đó, thí sinh cần lưu ý chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, vật dụng được phép mang vào phòng thi; tuyệt đối không mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hay các thiết bị điện tử vào khu vực thi để tránh vi phạm quy chế.

Các thí sinh Điểm thi THPT Phong Châu xem thông tin, sơ đồ phòng thi.

Ngày mai (11/6), buổi sáng các thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút. Ngày 12/6, buổi sáng thí sinh làm bài thi tự chọn gồm 2 môn, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Ngày 13/6 là ngày thi dự phòng.

Hiền Mai