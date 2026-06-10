Hơn 600 thí sinh tại điểm thi THPT Tam Đảo được phổ biến quy chế thi

Chiều 10/6, cùng với thí sinh toàn tỉnh, hơn 600 thí sinh tại điểm thi THPT Tam Đảo đã đến làm thủ tục dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nghe phổ biến quy chế thi và rà soát thông tin cá nhân trước khi chính thức bước vào kỳ thi.

Thí sinh tại điểm thi THPT Tam Đảo xem lại các thông tin của mình trước khi làm thủ tục dự thi.

Điểm thi THPT Tam Đảo có 618 thí sinh của Trường THPT Tam Đảo và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tam Đảo đăng ký dự thi. Từ đầu giờ chiều 10/6, các thí sinh đã có mặt để kiểm tra số báo danh, phòng thi, đối chiếu thông tin cá nhân và nghe cán bộ coi thi phổ biến quy chế, lịch thi cùng những lưu ý quan trọng trong quá trình dự thi.

Nhiều thí sinh cho biết đã hoàn thành việc ôn tập, chuẩn bị đầy đủ kiến thức, tâm lý và sẵn sàng bước vào kỳ thi với quyết tâm đạt kết quả cao để được xét tuyển đúng nguyện vọng vào các trường đại học, cao đẳng.

Thí sinh được phổ biến quy chế thi, giải đáp những thắc mắc liên quan đến kỳ thi.

Đại diện điểm thi THPT Tam Đảo cho biết: Công tác chuẩn bị đã được triển khai kỹ lưỡng. Điểm thi bố trí 26 phòng thi; có 95 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ. Các điều kiện về cơ sở vật chất, điện, nước, an ninh trật tự, y tế, phòng cháy, chữa cháy và các phương án dự phòng đều được chuẩn bị đầy đủ. Công tác phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương được tăng cường nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.

Bên cạnh đó, việc phòng, chống gian lận, nhất là việc sử dụng thiết bị công nghệ cao được đặc biệt chú trọng. Cán bộ coi thi được quán triệt nghiêm túc quy chế, quy trình tổ chức thi; đồng thời tăng cường tuyên truyền để thí sinh nắm vững các quy định, tránh vi phạm quy chế thi.

Ngày 11/6, các thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Buổi sáng thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút, buổi chiều thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút.

Thúy Hường