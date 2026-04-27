Chọn môn thi tốt nghiệp phù hợp năng lực và định hướng nghề nghiệp

Khi thời hạn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sắp kết thúc, việc lựa chọn môn thi và hoàn thiện hồ sơ đang trở thành mối quan tâm lớn của học sinh lớp 12. Trong bối cảnh quy chế tuyển sinh có nhiều điều chỉnh, thí sinh cần cân nhắc kỹ năng lực, sở trường và định hướng nghề nghiệp để lựa chọn môn thi phù hợp, tránh rủi ro khi xét tuyển đại học.

Hiểu đúng quy chế để chủ động lựa chọn

Theo ông Đỗ Trí Nhân, chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh, thời gian đăng ký hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT năm nay kéo dài từ ngày 24/4 đến 17 giờ ngày 5/5. Trong khoảng thời gian này, thí sinh có thể điều chỉnh toàn bộ thông tin đã đăng ký, vì vậy cần chủ động rà soát kỹ lưỡng trước khi chốt.

Các học sinh tự tin sau khi làm bài tại kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Không chỉ là thao tác kỹ thuật, việc đăng ký dự thi, đặc biệt là lựa chọn môn thi, được các chuyên gia nhìn nhận là “bước chọn đầu tiên” trong cả hành trình xét tuyển đại học. Nếu chọn sai ngay từ đầu, thí sinh có thể rơi vào tình huống phải thay đổi kế hoạch hoặc bị thu hẹp cơ hội xét tuyển sau này.

Do đó, sau khi hoàn tất đăng ký, thí sinh cần xuất file PDF từ hệ thống để kiểm tra lại toàn bộ thông tin quan trọng như họ tên, ngày sinh, trường THPT, diện ưu tiên và các môn đã chọn. Những sai sót nhỏ ở giai đoạn này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi khi xét tốt nghiệp và xét tuyển.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 gồm các bài thi: Ngữ văn (120 phút), Toán (90 phút) và 2 môn tự chọn (50 phút/môn). Thí sinh đến muộn quá 15 phút sau hiệu lệnh sẽ không được dự thi buổi thi đó. Kết quả thi dự kiến công bố ngày 1/7; thời gian nhận đơn phúc khảo từ 1/7 đến 5/7 và công bố kết quả chậm nhất vào ngày 20/7.

Về chế độ ưu tiên, ông Đỗ Trí Nhân lưu ý thí sinh nếu có nhiều tiêu chuẩn chỉ được hưởng mức cao nhất, do đó cần khai báo chính xác ngay từ đầu để tránh ảnh hưởng quyền lợi.

Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết, năm nay khoảng cách giữa kỳ thi lớp 10 và tốt nghiệp THPT khá gần, đặt ra yêu cầu cao trong công tác tổ chức. Ngành giáo dục Thành phố đã chủ động tập huấn kỹ lưỡng cho đội ngũ tham gia, đồng thời tăng cường cung cấp thông tin để hỗ trợ học sinh.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, việc nắm chắc quy chế không chỉ giúp thí sinh tránh sai sót trong đăng ký mà còn tạo nền tảng để đưa ra lựa chọn môn thi phù hợp với năng lực, sở trường và định hướng nghề nghiệp.

Chọn môn thi là “bước khởi đầu” của chiến lược xét tuyển

Nếu phần đăng ký là bước kỹ thuật, thì lựa chọn môn thi chính là bước mang tính chiến lược. Theo các chuyên gia, 2 môn tự chọn không chỉ để “đủ điều kiện tốt nghiệp” mà còn quyết định trực tiếp đến tổ hợp xét tuyển đại học.

Sinh viên Trường Đại học Gia Định trong hoạt động tìm hiểu về di sản văn hóa truyền thống.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Tài chính - Marketing cho rằng, thí sinh cần căn cứ vào tổ hợp xét tuyển của ngành dự định đăng ký để chọn môn thi. Với những ngành quy định môn chính là Toán hoặc tiếng Anh, việc lựa chọn các môn còn lại cần đảm bảo phù hợp tổ hợp, tránh tình trạng “thi xong nhưng không dùng để xét tuyển”.

Liên quan đến chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng lưu ý, mỗi trường có cách sử dụng khác nhau: Có nơi quy đổi điểm, có nơi yêu cầu vẫn phải dự thi và chỉ cộng điểm ưu tiên. Vì vậy, thí sinh không nên chủ quan mà cần đọc kỹ đề án tuyển sinh của từng trường.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh cho biết, phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2026 gồm: 35% điểm thi tốt nghiệp THPT, 35% điểm các kỳ thi riêng và 30% điểm học bạ. Một số ngành xác định môn chính trong tổ hợp, trong khi ngành Luật yêu cầu điểm Toán hoặc Ngữ văn tối thiểu 6 điểm và phụ thuộc điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân cũng lưu ý mốc thời gian quan trọng: nhiều trường yêu cầu nộp minh chứng trước ngày 30/6. Nếu thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ sau thời điểm này sẽ không được tính điểm cộng, nhưng vẫn có thể sử dụng để miễn học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo.

Đối với nhóm ngành sức khỏe và luật, Tiến sĩ Mai Đức Toàn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông, Trường Đại học Gia Định khuyến nghị thí sinh cần theo dõi kỹ đề án tuyển sinh từng trường và chờ điểm sàn do Bộ GD-ĐT công bố trước khi đăng ký xét tuyển.

Trong khi đó, Thạc sĩ Bùi Quang Trung, Trưởng phòng Truyền thông, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho biết năm 2026 trường vẫn giữ ổn định 5 phương thức xét tuyển nhưng có điều chỉnh môn chính ở một số ngành, đòi hỏi thí sinh phải tính toán kỹ khi chọn tổ hợp.

Bên cạnh điều kiện đầu vào, các chính sách học phí và học bổng cũng là yếu tố hỗ trợ quyết định. Theo Tiến sĩ Mai Đức Toàn, năm 2026 Trường Đại học Gia Định giữ ổn định học phí từ 1 - 1,4 triệu đồng/tín chỉ, đồng thời triển khai nhiều mức học bổng từ 20% đến 100% học phí học kỳ 1 và hỗ trợ thêm cho thí sinh đăng ký sớm.

Các chuyên gia thống nhất rằng, việc chọn môn thi cần được nhìn nhận như bước khởi đầu của cả quá trình xét tuyển đại học. Lựa chọn đúng ngay từ đầu sẽ giúp thí sinh tối ưu cơ hội, trong khi những quyết định cảm tính có thể khiến cánh cửa vào ngành học mong muốn bị thu hẹp.

Theo baotintuc.vn