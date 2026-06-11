Hỗ trợ thí sinh bị tai nạn đến điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026

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Sáng 11/6, trước giờ diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê đã phối hợp với Công an xã Cẩm Khê hỗ trợ đưa em Lê Công Sơn, ở xã Cẩm Khê thi tại điểm thi THPT Cẩm Khê, không may bị tai nạn giao thông khoảng 1 tuần trước kỳ thi, đến điểm thi an toàn.
Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê đã phối hợp với Công an xã Cẩm Khê hỗ trợ thí sinh Lê Công Sơn đến điểm thi THPT Cẩm Khê an toàn, tạo điều kiện để em tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Theo thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, khoảng 1 tuần trước kỳ thi, em Lê Công Sơn gặp tai nạn giao thông, bị gãy xương mác chân trái và phải phẫu thuật kết hợp xương. Dù sức khỏe còn nhiều hạn chế, em vẫn quyết tâm tham dự kỳ thi quan trọng với mong muốn không bỏ lỡ cơ hội tiếp tục con đường học tập.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, sáng 11/6 Công an xã Cẩm Khê phối hợp với Trung tâm Y tế Khu vực Cẩm Khê đã trực tiếp hỗ trợ đưa em Lê Công Sơn đến điểm thi THPT Cẩm Khê, đồng thời động viên tinh thần em Lê Công Sơn yên tâm bước vào phòng thi.
Cán bộ Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê đưa em Lê Công Sơn đến điểm thi THPT Cẩm Khê trước giờ làm bài sáng 11/6.
Việc kịp thời hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của các lực lượng chức năng trong công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, góp phần bảo đảm mọi thí sinh đều được tạo điều kiện thuận lợi nhất để tham gia kỳ thi.
Với sự hỗ trợ của người thân và cán bộ Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, em Lê Công Sơn di chuyển vào phòng thi sau ca phẫu thuật chân trái, thể hiện quyết tâm không bỏ lỡ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Hiền Mai
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