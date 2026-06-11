Điểm thi THPT Thanh Ba: Tự tin vượt vũ môn

Sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên với tâm lý khá thoải mái, trên 600 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Thanh Ba tiếp tục bước vào buổi thi môn Toán trong tâm thế tự tin và quyết tâm cao.

Các thí sinh điểm thi THPT Thanh Ba trước giờ thi môn Toán.

Ngay từ đầu giờ chiều, nhiều em đã có mặt tại điểm thi để rà soát lại kiến thức, trao đổi nhanh với bạn bè và ổn định tâm lý trước khi vào phòng thi. Nhờ được ôn tập bài bản, làm quen với nhiều dạng đề trong quá trình học tập và ôn luyện, phần lớn thí sinh đều bày tỏ sự lạc quan, kỳ vọng sẽ hoàn thành tốt bài thi.

Các em cho biết đã tập trung củng cố những chuyên đề trọng tâm, rèn luyện kỹ năng làm bài và quản lý thời gian, từ đó sẵn sàng chinh phục môn thi được đánh giá là một trong những môn quan trọng của kỳ thi.

Tinh thần chủ động, nghiêm túc cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng là cơ sở để các thí sinh kỳ vọng đạt kết quả cao trong môn Toán cũng như toàn bộ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tình nguyện viên tại điểm thi THPT Thanh Ba hỗ trợ các lực lượng kiểm soát an ninh trước khi vào phòng thi.

Em Nguyễn Đặng Ánh Dương - lớp 12A1 phấn khởi chia sẻ: “Sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên khá thuận lợi, em cảm thấy tự tin hơn khi bước vào môn Toán. Trong thời gian ôn tập, em đã được thầy cô hướng dẫn kỹ các dạng bài trọng tâm và luyện đề thường xuyên nên em khá yên tâm. Em sẽ cố gắng giữ bình tĩnh, phân bổ thời gian hợp lý để hoàn thành tốt bài thi và đạt kết quả như mong muốn”.

Tình nguyện viên hỗ trợ cho các thí sinh vào khu vực thi.

Tại điểm thi Trường THPT Thanh Ba, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được chuẩn bị chu đáo với tổng số 631 thí sinh đăng ký dự thi, đều là học sinh lớp 12 năm học 2025-2026. Trong đó, Trường THPT Thanh Ba có 431 thí sinh và Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Ba có 200 thí sinh; không có thí sinh tự do đăng ký dự thi.

Điểm thi bố trí 27 phòng thi chính thức, chuẩn bị 1 phòng chờ dành cho 2 thí sinh được miễn thi ở ca thi thứ hai của bài thi tự chọn và 1 phòng thi dự phòng, bảo đảm đầy đủ các điều kiện phục vụ kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ kiểm soát an ninh.

Để góp phần bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, thuận lợi, Trường THPT Thanh Ba đã huy động 80 đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi”, được chia thành các nhóm trực trong suốt 2 ngày thi.

Các tình nguyện viên có mặt từ sớm để phối hợp hỗ trợ Hội đồng thi kiểm tra, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện giấy tờ trước khi vào khu vực thi; đồng thời phân luồng, hướng dẫn phụ huynh đưa đón thí sinh đỗ xe đúng nơi quy định, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cổng trường.

Bên cạnh đó, lực lượng thanh niên tình nguyện còn tham gia dọn dẹp vệ sinh khuôn viên, phòng thi và các khu vực phục vụ kỳ thi, tạo môi trường sạch sẽ, thông thoáng cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ.

Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và sự tận tâm, các tình nguyện viên đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ, tiếp thêm động lực để các thí sinh yên tâm bước vào kỳ thi quan trọng.

Các thí sinh trò truyện trước giờ thi.

Ông Hà Mạnh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Ba, Phó trưởng điểm thi THPT Thanh Ba cho biết: “Để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định. Trong đó, nhà trường đặc biệt chú trọng công tác phổ biến, quán triệt quy chế thi đến toàn thể học sinh, giúp các em nắm vững những quy định, quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia kỳ thi.

Bên cạnh đó, điểm thi đã phối hợp với các lực lượng chức năng xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, tăng cường các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận trong thi cử, nhất là việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao trái quy định.

Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi cũng được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, công bằng và đúng quy chế".

Theo báo cáo của Điểm thi THPT Thanh Ba, trong buổi thi chiều 11/6 với môn Toán, có 2 thí sinh vắng mặt. Trong suốt quá trình diễn ra buổi thi, không ghi nhận trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi; công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Hội đồng thi, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng làm nhiệm vụ cùng tinh thần tự tin, chủ động của các thí sinh, ngày thi đầu tiên tại điểm thi Trường THPT Thanh Ba đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đây là tiền đề quan trọng để điểm thi tiếp tục hoàn thành tốt các buổi thi tiếp theo, hướng tới một kỳ thi thành công, công bằng và đạt kết quả cao.

Đức Anh