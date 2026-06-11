Phú Thọ: 152 thí sinh vắng mặt trong môn thi Ngữ văn

Sáng 11/6, cùng với thí sinh cả nước, 47.348 thí sinh trên địa bàn tỉnh đã bước vào làm bài thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không ghi nhận trường hợp vi phạm nào từ phía thí sinh và cán bộ làm thi.

Ngữ văn - môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, đúng quy định.

Theo đồng chí Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), ngay từ sáng sớm, công tác tổ chức thi tại các điểm thi được triển khai đồng bộ, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế và điện lưới phục vụ kỳ thi. Các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia dự thi.

Thống kê nhanh của Sở GD&ĐT cho thấy, toàn tỉnh có 47.500 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ văn. Trong đó, số thí sinh có mặt dự thi là 47.348 em, đạt tỷ lệ trên 99,6%; có 152 thí sinh vắng mặt. Trong buổi thi không có thí sinh nào bị khiển trách, cảnh cáo hoặc đình chỉ thi do vi phạm quy chế.

Để phục vụ kỳ thi, toàn tỉnh đã huy động 7.296 cán bộ, giáo viên và các lực lượng liên quan tham gia công tác coi thi, giám sát, bảo vệ và phục vụ tại các điểm thi. Đáng chú ý, không có cán bộ, giáo viên, nhân viên làm thi nào vi phạm quy chế thi. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo thi tỉnh, công tác coi thi tại các điểm thi được thực hiện nghiêm túc theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT.

Các khâu từ gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra thông tin dự thi, phổ biến quy chế, phát đề thi và thu bài thi đều được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Tại nhiều điểm thi trên địa bàn tỉnh, lực lượng thanh niên tình nguyện, công an, y tế và chính quyền địa phương đã tích cực hỗ trợ thí sinh và người nhà, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra thuận lợi. Điều kiện thời tiết trong buổi sáng tương đối thuận lợi, không ảnh hưởng đến việc đi lại và dự thi của các em học sinh.

Sau khi hoàn thành bài thi Ngữ văn trong sáng 11/6, các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia các môn thi tiếp theo theo lịch của Bộ GD&ĐT.

Đồng chí Phùng Quốc Lập cho biết, kết thúc buổi thi môn Ngữ văn, không phát sinh tình huống bất thường liên quan đến đề thi, công tác coi thi hay an ninh, an toàn tại các điểm thi. Việc tổ chức thi được thực hiện theo đúng kế hoạch, bảo đảm tính nghiêm túc, công bằng và khách quan.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh lớp 12, vừa là căn cứ để xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa là cơ sở để các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sử dụng trong tuyển sinh.

Nhóm PV Thời sự