1.279 học sinh đăng ký dự tuyển vào Trường THCS Văn Lang

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Theo thông tin từ TrườngTHCS Văn Lang (phường Việt Trì), tính đến ngày 11/6, đã có 1.279 học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 6 năm học 2026-2027 của trường. Nhà trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 có 8 lớp với tổng số 320 học sinh.
Trường THCS Văn Lang bố trí phòng kiểm tra đánh giá năng lực cho học sinh.
Để đáp ứng yêu cầu tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực, nhà trường bố trí 54 phòng kiểm tra đánh giá năng lực tại 2 địa điểm. Cụ thể, tại Trường THCS Văn Lang bố trí 18 phòng và Trường THPT Việt Trì bố trí 36 phòng. Theo kế hoạch, kiểm tra đánh giá năng lực tuyển sinh vào lớp 6 sẽ diễn ra vào ngày 16/6/2026. Trong đó, buổi sáng thí sinh thực hiện bài kiểm tra môn Tiếng Việt; buổi chiều kiểm tra các môn Toán và Tiếng Anh.
Nhà trường đề nghị phụ huynh và học sinh thường xuyên theo dõi các kênh thông tin chính thức để cập nhật kịp thời những hướng dẫn liên quan đến kiểm tra đánh giá năng lực, đặc biệt là danh sách phòng, địa điểm và các quy định cần thực hiện trong ngày kiểm tra đánh giá năng lực.
Việc chủ động công bố phương án tổ chức, phân chia địa điểm từ sớm không chỉ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh trong quá trình di chuyển, mà còn thể hiện sự chuẩn bị chu đáo của nhà trường nhằm bảo đảm kỳ tuyển sinh diễn ra công bằng, khách quan và đúng quy chế.
Hiền Mai
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