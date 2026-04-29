Lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo hiệu quả

Xác định công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thời gian qua, Trung tâm Y tế (TTYT) khu vực Cẩm Khê đã tích cực hiện thực hóa Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân”. Từ việc đầu tư hạ tầng, làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu đến đổi mới phong cách phục vụ, đơn vị đã và đang khẳng định vị thế của một cơ sở y tế hạng I, thực sự trở thành địa chỉ tin cậy, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Vào một ngày cuối tháng 4, chúng tôi có mặt tại TTYT khu vực Cẩm Khê với cảm nhận đầu tiên là không gian xanh - sạch - đẹp và sự chuyên nghiệp ngay từ khâu đón tiếp. Không còn cảnh chen lấn, chờ đợi mệt mỏi, thay vào đó là quy trình khám chữa bệnh khoa học, sự ân cần của đội ngũ y, bác sĩ.

Đây là thành quả từ lộ trình đổi mới toàn diện mà đơn vị đã kiên trì theo đuổi nhiều năm qua với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm. Với quy mô 500 giường bệnh kế hoạch, song thực tế đơn vị luôn duy trì công suất cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của Nhân dân trong khu vực.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê áp dụng kỹ thuật hiện đại trong phẫu thuật cho người bệnh.

Hiện thực hóa nội dung của Nghị quyết về nâng cao y đức và phát triển nhân lực y tế chất lượng cao, TTYT khu vực Cẩm Khê đã xây dựng được đội ngũ nhân lực hùng hậu với 344 cán bộ, nhân viên. Trong đó, chất lượng chuyên môn được đặc biệt chú trọng với 91 bác sĩ (chiếm hơn 26%), trong đó có 8 tiến sĩ/CKII, 26 thạc sĩ/CKI và 57 bác sĩ.

Đây là “hạt nhân” để triển khai những kỹ thuật khó ngay tại tuyến cơ sở. Trong quý I/2026, Trung tâm đã cử nhiều lượt cán bộ tham gia đào tạo các kỹ thuật mới, chuyên sâu như: Nội soi phế quản ống mềm tại Bệnh viện Phổi Trung ương, kỹ thuật lọc máu HDF online tại Bệnh viện Bạch Mai...

Ngoài ra, Trung tâm mời các chuyên gia tuyến trung ương (Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Xô, Bệnh viện K Trung ương, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương) về khám, chữa bệnh và đào tạo tại chỗ cho các bác sĩ tại đơn vị.

Một số kỹ thuật tiên tiến đang thực hiện tại đơn vị: Phẫu thuật thay khớp háng toàn phần; tán sỏi thận qua da có C.Arm + siêu âm/laser; phẫu thuật nội soi cắt tử cung và 2 phần phụ; phẫu thuật nội soi khâu chóp xoay; phẫu thuật cố định cột sống bằng vít qua cuống, lọc máu liên tục thay huyết tương, sốc điện chuyển nhịp, thận nhân tạo cấp cứu ... các kỹ thuật nêu trên đều nằm trong phạm vi thanh toán BHYT.

Bà Nguyễn Thị Hân (72 tuổi, xã Tiên Lương) điều trị tại Khoa Nội tổng hợp và Bệnh nhiệt đới chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần đau khớp hay cần chụp chiếu kỹ là con cái phải xin nghỉ làm để đưa tôi xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh hay xuôi Hà Nội vừa tốn kém, vừa mất nhiều thời gian. Nay Trung tâm y tế khu vực mình ở đã có máy chụp hiện đại, bác sĩ lại tận tình giải thích, tư vấn, nên tôi yên tâm điều trị”.

Các y, bác sĩ ân cần thăm hỏi, động viên và trao tặng phần quà nhỏ tới bệnh nhi điều trị dài ngày tại trung tâm.

Thực tế cho thấy, các chỉ tiêu khám, chữa bệnh trong quý I/2026 của Trung tâm tăng 108% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi tỷ lệ chuyển tuyến giảm rõ rệt. Điều này minh chứng cho niềm tin của Nhân dân vào trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ nơi đây đang ngày càng được củng cố.

Gắn liền với Đề án 06 của Chính phủ và tinh thần đột phá của Nghị quyết 72, công tác chuyển đổi số tại Trung tâm đã mang lại những trải nghiệm hoàn toàn mới cho người dân. Việc sử dụng CCCD gắn chip thay thế thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh đã trở thành thói quen của người dân trong khu vực. Hệ thống bệnh án điện tử, liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử và giấy khám sức khỏe lái xe được thực hiện thông suốt.

Điều này không chỉ giúp minh bạch hóa thông tin, giảm thiểu thủ tục rườm rà mà còn rút ngắn thời gian chờ đợi vốn là “nỗi khổ” thường trực của người đi khám bệnh trước đây.

Nghị quyết 72 đã thực sự “bén rễ” vào đời sống, hiện hữu sinh động qua từng việc làm của y tế cơ sở nơi đây. Dẫu phía trước vẫn còn đó những trăn trở về cơ chế hay nguồn lực, nhưng với cái tâm của người thầy thuốc và sự quyết tâm đổi mới, tin tưởng rằng TTYT khu vực Cẩm Khê sẽ mãi là “điểm tựa” vững chãi để mỗi người dân vùng nông thôn khi đau ốm, bước chân vào đây đều cảm thấy ấm lòng vì được chăm sóc, sẻ chia như chính những người thân ruột thịt.

Hồng Nhung