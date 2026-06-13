Có nên nêm nước mắm cho trẻ ăn dặm không?

Nêm chút nước mắm vào bột, cháo để kích thích vị giác của trẻ ăn dặm là thói quen của nhiều người. Sai lầm tai hại này có thể ảnh hưởng sức khỏe của con.

Nước mắm là thứ gia vị mà nhiều cha mẹ khi nấu cháo, nấu bột thường thêm vào với hy vọng giúp con ăn ngon miệng hơn khi thấy con lười ăn hoặc ăn có vẻ nhạt miệng.

Tuy nhiên, hệ tiêu hóa và bài tiết của trẻ nhỏ có những đặc tính sinh lý rất khác biệt so với người trưởng thành, đòi hỏi một chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt.

1. Áp lực natri từ nước mắm đối với chức năng thận chưa hoàn thiện của trẻ dưới 1 tuổi

Nêm nước mắm cho trẻ dưới 1 tuổi không chỉ gây áp lực cho thận mà còn dẫn đến nhiều hệ lụy sức khỏe.

Khi trẻ dưới 12 tháng tuổi, cấu trúc cầu thận và ống thận vẫn đang trong quá trình phát triển, hoàn thiện và kích thước chỉ bằng một phần nhỏ so với người lớn. Khả năng lọc, đào thải natri dư thừa và cô đặc nước tiểu của thận trẻ ở giai đoạn này cực kỳ hạn chế.

Trong khi đó, bản chất của nước mắm truyền thống chứa một lượng muối bão hòa rất cao. Việc nạp thêm natri từ nước mắm vào cơ thể trẻ sẽ ngay lập tức đẩy hệ bài tiết vào trạng thái quá tải. Lượng muối dư thừa không được đào thải hết sẽ tích tụ lại trong máu, làm tăng áp lực thẩm thấu, kéo nước từ tế bào ra ngoài và gây tổn thương nghiêm trọng đến các nephron (đơn vị chức năng của thận) còn non nớt.

2. Những tác hại khi nêm nước mắm quá sớm cho trẻ

Việc lạm dụng nước mắm hoặc các gia vị chứa muối cho trẻ dưới 1 tuổi không chỉ gây áp lực cho thận mà còn dẫn đến nhiều hệ lụy sức khỏe kéo dài đến tận tuổi trưởng thành:

Nguy cơ suy thận và tăng huyết áp sớm: Thận phải làm việc quá công suất lâu ngày sẽ bị suy giảm chức năng, đặt nền móng cho bệnh suy thận mạn tính và chứng cao huyết áp khi trẻ lớn lên.

Ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển chiều cao: Hàm lượng natri trong máu quá cao sẽ kích thích cơ thể tăng cường đào thải canxi qua đường nước tiểu. Thiếu hụt canxi hệ quả này khiến trẻ đối mặt với nguy cơ còi xương, chậm lớn và hạn chế chiều cao.

Hình thành thói quen ăn mặn tai hại: Vị giác của trẻ nhỏ nhạy cảm gấp nhiều lần người lớn. Việc cho trẻ tiếp xúc với vị mặn đậm đặc của nước mắm quá sớm sẽ làm chai sạn các gai vị giác, khiến trẻ có xu hướng thích ăn mặn về sau - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh tim mạch và chuyển hóa.

3. Hướng dẫn nêm nếm gia vị cho trẻ ăn dặm theo từng độ tuổi

Để trẻ phát triển toàn diện và an toàn, các mẹ cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc nêm nếm theo các mốc tuổi vàng được khuyến nghị bởi các tổ chức y tế quốc tế:

Giai đoạn từ 6 đến 12 tháng tuổi: Tuyệt đối không nêm nước mắm, muối hay bất kỳ gia vị chứa natri nào. Lượng natri tự nhiên có sẵn trong sữa mẹ, sữa công thức, thịt, cá, rau củ đã hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý của trẻ (dưới 1 g muối/ngày). Hãy để trẻ cảm nhận vị ngọt nguyên bản của thực phẩm.

Giai đoạn từ 1 đến 3 tuổi: Thận của trẻ đã tương đối hoàn thiện, mẹ có thể bắt đầu nêm một lượng rất nhỏ nước mắm. Liều lượng tối đa chỉ từ 0,5 ml đến 1 ml (khoảng vài giọt) cho một bữa ăn của trẻ. Ưu tiên chọn các dòng nước mắm tách muối, nước mắm dành riêng cho trẻ em với hàm lượng đạm tự nhiên cao và không chứa chất bảo quản hóa học hay chất điều vị nhân tạo.

Theo suckhoedoisong.vn