Bữa sáng chọn trứng hay sữa chua Hy Lạp để cung cấp protein tốt nhất?

Một bữa sáng giàu protein chất lượng cao cung cấp năng lượng cho ngày mới. Protein không chỉ giúp cơ thể duy trì cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn vặt, mà còn hỗ trợ đắc lực cho việc xây dựng cơ bắp và duy trì sự tỉnh táo của não bộ.

Trứng và sữa chua Hy Lạp đều là những lựa chọn bữa sáng được yêu thích nhờ hàm lượng protein cao. Mặc dù trứng thường liên quan đến bữa sáng kiểu truyền thống với bánh mì nướng nhưng thực tế chúng lại có ít protein hơn mỗi khẩu phần so với sữa chua Hy Lạp.

Vậy đâu mới là lựa chọn tối ưu hơn cho thực đơn hằng ngày?

1. Lợi ích sức khỏe của sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp rất giàu canxi và protein, giúp tăng cường cơ bắp và xương. Sữa chua Hy Lạp chứa các acid béo chuỗi ngắn và peptit, có thể giúp bảo vệ hệ miễn dịch và giảm viêm ở ruột.

Sữa chua Hy Lạp chứa lợi khuẩn và có lợi cho sức khỏe đường ruột. Thường xuyên ăn sữa chua Hy Lạp có liên quan đến nguy cơ mắc đái tháo đường type 2 thấp hơn và khả năng kiểm soát cân nặng tốt hơn.

2. Lợi ích sức khỏe khi ăn trứng vào bữa sáng

Bữa sáng với trứng luộc hoặc ốp-la mang lại nhiều năng lượng và các vitamin cần thiết.

Trứng rất giàu folate, vitamin D, iốt và các vitamin nhóm B. Chúng cũng chứa một lượng đáng kể choline, một chất dinh dưỡng thiết yếu giúp các tế bào khỏe mạnh, hỗ trợ trí nhớ, khả năng kiểm soát cơ bắp và tâm trạng.

Trứng được xem là nguồn protein động vật bền vững nhất về mặt môi trường. Ăn trứng giúp xây dựng cơ bắp và kiểm soát cân nặng.

Trước đây, người ta cho rằng ăn nhiều trứng là một yếu tố nguy cơ gây cholesterol cao và các bệnh tim mạch vì lòng đỏ trứng chứa cholesterol. Tuy nhiên, điều này đã được chứng minh là sai.

3. So sánh dinh dưỡng giữa sữa chua Hy Lạp và trứng

Dưới đây là một so sánh khác về giá trị dinh dưỡng giữa sữa chua Hy Lạp và trứng:

Chất dinh dưỡng 170 g sữa chua Hy Lạp 1 quả trứng Lượng calo 160 72 Protein 14,9 g 6,2 g Chất béo 7,5 g 5 g Carbohydrate 8 g 0,48 g Canxi 189 miligam (mg) 24,1 mg Choline 25,7 mg 169 mg Vitamin B-12 1,3 microgam (μg) 0,51 μg

Sữa chua Hy Lạp chứa lượng protein, carbohydrate và canxi cao hơn đáng kể so với trứng, trong khi trứng lại chứa nhiều choline hơn. Mỗi loại đều cung cấp một tập hợp các chất dinh dưỡng độc đáo để bổ sung vào một chế độ ăn uống lành mạnh.

4. Cách xây dựng một bữa sáng cân bằng

Sữa chua Hy Lạp cung cấp men vi sinh, canxi và nhiều vitamin cần thiết. Một khẩu phần sữa chua Hy Lạp khoảng 170 ml chứa 15 g protein, tương đương với 30% giá trị dinh dưỡng hàng ngày. Nếu bạn muốn tăng lượng protein nạp vào cơ thể, hãy thử ăn sữa chua Hy Lạp vào bữa sáng.

Trứng là nguồn cung cấp dồi dào choline, folate, vitamin D, iốt và các vitamin nhóm B. Một quả trứng gà lớn được coi là một khẩu phần, chứa 6,2 g protein, đóng góp 12,4% giá trị dinh dưỡng hàng ngày. Sữa chua Hy Lạp chứa nhiều protein hơn trứng, nhưng cả hai đều là nguồn protein tốt.

Trứng và sữa chua Hy Lạp không phải là bữa sáng hoàn chỉnh nếu chỉ ăn riêng từng phần. Bữa ăn sáng hoàn chỉnh nên kết hợp protein, carbohydrate, chất béo lành mạnh và chất xơ để cung cấp năng lượng bền vững giúp bạn tràn đầy sức sống suốt buổi sáng.

Để có một bữa sáng cân bằng dinh dưỡng, nhiều người thường kết hợp sữa chua Hy Lạp với:

• Hoa quả

• Ngũ cốc granola

• Yến mạch

• Các loại hạt

• Sinh tố

Trái cây, các loại hạt và yến mạch có thể cung cấp chất xơ và hoạt động như prebiotic để nuôi dưỡng và giúp duy trì sự sống của lợi khuẩn từ sữa chua Hy Lạp lâu hơn.

Nếu chọn bữa sáng ăn trứng thường được ăn kèm với:

• Thịt xông khói hoặc xúc xích

• Phô mai

• Khoai tây

• Bánh mì nướng nguyên cám

• Các loại rau như rau bina hoặc cà chua

Lưu ý rằng các thành phần khác sẽ làm thay đổi giá trị dinh dưỡng của sữa chua Hy Lạp và trứng. Các loại nước sốt chế biến sẵn hoặc granola có đường có thể làm giảm một số lợi ích dinh dưỡng nhưng việc bổ sung các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như rau và trái cây có thể tăng cường tác dụng của các thực phẩm này.

Theo suckhoedoisong.vn