Bảo vệ sức khỏe cho trẻ trước thời tiết nắng nóng

Những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6 vừa qua, nền nhiệt trên địa bàn tỉnh liên tục duy trì ở mức cao, nhiều thời điểm vượt ngưỡng 38-39 độ C. Theo dự báo của ngành khí tượng thủy văn, năm 2026 tiếp tục chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, khiến nhiệt độ trung bình cao hơn nhiều năm trước, kéo theo nguy cơ gia tăng các bệnh lý mùa hè, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần chủ động trang bị kiến thức, thực hiện các biện pháp phòng bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe cho trẻ.

Từ đầu tháng 6 đến nay, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận 5.714 lượt người bệnh đến khám và điều trị, tăng gần 400 lượt so với cùng kỳ năm trước. Theo ghi nhận của bệnh viện, các bệnh lý thường gặp trong thời điểm này chủ yếu là sốt do nhiễm virus, các bệnh đường hô hấp và rối loạn tiêu hóa. Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp sốc nhiệt hay mất nước nặng phải điều trị tích cực, song các bác sĩ cảnh báo nguy cơ mắc bệnh ở trẻ em luôn hiện hữu khi thời tiết nắng nóng kéo dài, nhất là đối với trẻ có sức đề kháng yếu hoặc chưa được chăm sóc đúng cách.

Nhân viên y tế của Trung tâm tiêm chủng (Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ) tiêm chủng phòng bệnh cho trẻ sơ sinh.

Thực tế cho thấy, mùa hè là thời điểm nhiều loại vi khuẩn, virus phát triển mạnh. Trẻ thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời, đi bơi, du lịch hoặc tập trung đông người dễ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa, tay chân miệng, sốt virus...

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đã điều trị thành công cho bệnh nhi 29 tháng tuổi bị viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp. Đáng chú ý, trẻ được xác định đồng nhiễm cùng lúc 5 tác nhân gây bệnh hô hấp, trong đó có những căn nguyên hiếm gặp. Bệnh nhi phải thở máy và điều trị hồi sức tích cực trong nhiều ngày trước khi sức khỏe ổn định. Trường hợp trên là lời cảnh báo đối với các bậc phụ huynh không nên chủ quan trước những biểu hiện bệnh lý thông thường ở trẻ trong mùa Hè.

Theo BSNT. Nguyễn Võ Lộc - Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, thời tiết nắng nóng kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, bệnh đường hô hấp và rối loạn tiêu hóa ở trẻ em. Vì vậy, phụ huynh cần bảo đảm cho trẻ uống đủ nước, tăng cường rau xanh và hoa quả tươi trong khẩu phần ăn hằng ngày, hạn chế cho trẻ hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sống và bảo đảm an toàn thực phẩm. Đặc biệt, khi trẻ có các biểu hiện như sốt cao, ho kéo dài, khó thở, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói hoặc mệt lả, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời. Việc tự ý mua thuốc điều trị, nhất là kháng sinh, có thể khiến bệnh diễn biến nặng hơn, gây khó khăn cho quá trình điều trị.

Cùng với các biện pháp chăm sóc hằng ngày, tiêm chủng đầy đủ được xác định là một trong những giải pháp hiệu quả giúp trẻ tăng khả năng phòng vệ trước nhiều bệnh truyền nhiễm thường gặp. Chị Nguyễn Thị Hương, phường Việt Trì có con nhỏ 3 tuổi cho biết: “Bước vào mùa Hè, tôi chủ động đưa con đi tiêm phòng cúm mùa và các mũi nhắc lại theo hướng dẫn của ngành Y tế. Thời tiết thay đổi thất thường nên tôi muốn tạo cho con một lớp bảo vệ tốt hơn trước nguy cơ mắc bệnh”.

Hiện nay, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ duy trì đầy đủ các kíp trực 24/24 giờ, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, thuốc men, trang thiết bị cấp cứu nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh trong mùa Hè. Đồng thời, đơn vị tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh cho người dân thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau.

Dự báo những đợt nắng nóng còn tiếp tục xuất hiện trong thời gian tới. Việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, tiêm chủng đầy đủ và theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ sẽ góp phần hạn chế nguy cơ mắc bệnh, giúp trẻ có một mùa hè an toàn, khỏe mạnh và bổ ích.

Hồng Nhung