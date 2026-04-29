Người “thắp lửa” và trái ngọt từ mái trường vùng ven

Giữa những ngày tháng tư, tập thể Trường Tiểu học Hòa Bình (phường Thanh Miếu) đón nhận một tin vui: Em Hà Gia Hân, học sinh lớp 4B, được vinh danh tại Hà Nội với Huy chương Bạc kỳ thi Violympic Tiếng Anh (IOE) cấp quốc gia. Đó không chỉ là niềm tự hào của riêng em, mà còn là minh chứng sống động cho hành trình bền bỉ nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường - nơi có một người “thuyền trưởng” luôn tận tâm, đổi mới và truyền cảm hứng.

Em Hà Gia Hân, học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Hoà Bình đạt giải Hoàng Giáp - Trạng nguyên Tiếng Việt cấp quốc gia.

Dấu ấn từ người đứng đầu

Gần 3 năm công tác tại trường, cô giáo Đỗ Hằng Nga - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã tạo những chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. Không ồn ào, nhưng bền bỉ và hiệu quả, sự đổi mới được bắt đầu từ việc xây dựng đội ngũ giáo viên vững chuyên môn, khuyến khích đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong dạy học. Từng giờ học được làm mới, từng giáo viên được “truyền lửa” để sáng tạo hơn trong cách tiếp cận học sinh.

Dưới sự lãnh đạo của cô, nhà trường không chỉ duy trì chất lượng giáo dục đại trà mà còn có bước tiến rõ rệt trong công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Nếu như năm học 2023-2024, trường có một học sinh đạt giải Ba cấp quốc gia môn Trạng nguyên Tiếng Việt, thì đến năm học 2025-2026, thành tích ấy đã được nâng lên với danh hiệu Hoàng Giáp cấp quốc gia. Đây không chỉ là thành tích, mà còn phản ánh một quá trình bền bỉ, có chiến lược và đầy tâm huyết.

Không phải ngẫu nhiên mà những “trái ngọt” liên tiếp được hái về. Đó là kết quả của một quá trình đổi mới đồng bộ: từ xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày hiệu quả, đến việc tạo môi trường học tập tích cực thông qua các sân chơi trí tuệ như IOE, Trạng nguyên Tiếng Việt, VioEdu, Toán học Việt Nam...

Ở đó, học sinh không chỉ học kiến thức mà còn được rèn luyện tư duy, kỹ năng và sự tự tin. Những giờ học trải nghiệm, những hoạt động ngoại khóa, những cuộc thi..., đã góp phần nuôi dưỡng niềm say mê học tập cho các em.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được nhà trường chú trọng. Từ học bạ số, sổ liên lạc điện tử đến các nền tảng học tập trực tuyến - tất cả đã tạo nên một môi trường giáo dục hiện đại, linh hoạt, phù hợp với xu thế.

Cô và trò Trường Tiểu học Hòa Bình thi đua dạy tốt, học tốt.

Bông hoa nhỏ tỏa hương

Trong vườn hoa thành tích ấy, em Hà Gia Hân nổi lên như một điểm sáng tiêu biểu. Là Liên đội trưởng của trường, Gia Hân không chỉ học giỏi mà còn năng động, trách nhiệm trong mọi hoạt động. Em luôn tích cực tham gia phong trào văn nghệ, thể thao, công tác Đội và là cầu nối gắn kết bạn bè.

Kết quả học tập của em khiến nhiều người nể phục khi tất cả các môn đều đạt điểm tuyệt đối, các phẩm chất và năng lực được đánh giá hoàn thành tốt. Điều đáng quý hơn là tinh thần tự học, sự tự tin và ý chí vươn lên không ngừng.

Tại các sân chơi trí tuệ, Gia Hân ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật như danh hiệu Hoàng Giáp - Trạng nguyên Tiếng Việt cấp quốc gia; Huy chương Bạc Violympic Tiếng Anh cấp quốc gia cùng nhiều giải cao ở cấp trường, cấp địa phương. Đằng sau những thành tích ấy là quá trình học tập miệt mài, sự kiên trì vượt khó và sự đồng hành tận tâm của thầy cô.

Từ một ngôi trường còn nhiều khó khăn về đội ngũ và cơ sở vật chất, Trường Tiểu học Hòa Bình đang từng bước khẳng định vị thế bằng chính chất lượng giáo dục và những con người cụ thể. Ở đó có người đứng đầu luôn tâm huyết, đổi mới vì học sinh; có đội ngũ giáo viên tận tụy, không ngừng học hỏi; và có những học sinh như Hà Gia Hân - những “hạt giống” đang được ươm mầm để vươn xa.

Câu chuyện của Trường Tiểu học Hòa Bình chính là sự bền bỉ, tận tâm và khát vọng vươn lên đã tạo nên những giá trị đáng trân trọng - những giá trị cần được lan tỏa trong hành trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hôm nay.

Hương Giang