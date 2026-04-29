Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo thống kê, đến sáng ngày 28/4, cả nước đã có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trên hệ thống.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho biết, thống kê số liệu trên hệ thống đến 8 giờ sáng 28/4 đã có 1.017.4822 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong đó, thí sinh lớp 12 là 969.141 em (chiếm 95,25%), thí sinh tự do là 48.341 em (chiếm 4,75%). Có 98,71% thí sinh đăng ký trực tuyến và 1,29% thí sinh đăng ký trực tiếp.

Đã có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. ẢNH: Tuấn Minh.

Từ 0 giờ ngày 24/4 đến 17 giờ ngày 5/5, thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến. Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, hệ thống chính thức để thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Trong khoảng thời gian này, thí sinh đồng thời đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT. Sau thời điểm 17 giờ ngày 5/5, thí sinh sẽ không được thay đổi các thông tin quan trọng, trong đó có môn thi đã đăng ký.

Ông Huỳnh Văn Chương lưu ý, khung thời gian đăng ký khá dài, hơn 10 ngày, các thí sinh cần đọc kỹ hướng dẫn, khai thông tin đầy đủ và chính xác, nhất là đăng ký 2 môn lựa chọn thật cẩn thận, tránh nhầm lẫn, các chế độ ưu tiên, miễn thi cần làm đúng theo hướng dẫn của quy chế.

Nếu gặp vấn đề khó khăn, cần hỏi ý kiến nhà trường trước khi hoàn thành đăng ký. Năm nay, 100% thí sinh đăng ký trực tuyến. Thí sinh tự do cũng đăng ký trực tuyến hoặc đăng ký tại các trường THPT do Sở GD-ĐT quy định.

Trong quá trình khai thông tin, thí sinh cần đặc biệt cẩn trọng với các mục liên quan đến mã tỉnh, mã trường, thông tin cá nhân, diện dự thi và môn thi đăng ký. Những sai sót ở các mục này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi dự thi và xét tốt nghiệp.

Bộ GD-ĐT lưu ý, trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký sơ tuyển, đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ, các thí sinh phải sử dụng thống nhất một loại giấy tờ tùy thân là thẻ căn cước, căn cước công dân, định danh cá nhân, hộ chiếu...

Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, thí sinh là học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ phải thi 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và một bài thi gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn còn lại là vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ - công nghiệp, công nghệ - nông nghiệp, tin học, ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, kinh tế và pháp luật.

Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.

Năm nay, Bộ GD-ĐT mở rộng danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi môn này trong xét tốt nghiệp THPT, trong đó bổ sung chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK cấp độ 3 trở lên. Những năm trước, danh mục này chỉ gồm các loại chứng chỉ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật, dù tiếng Hàn cũng là một trong các môn thi.

Với nhóm chứng chỉ tiếng Anh, chấp nhận thêm Versant English Placement Test (VEPT) với yêu cầu tối thiểu 43 điểm.

"Thí sinh đạt yêu cầu miễn thi môn ngoại ngữ để xét tốt nghiệp không được quy đổi điểm để tính vào tổng điểm xét tốt nghiệp.

Trường hợp đủ điều kiện miễn thi ngoại ngữ nhưng muốn dự thi để sử dụng kết quả môn ngoại ngữ để tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp thì phải sử dụng điểm thi thực tế để tính điểm xét tốt nghiệp THPT", ông Chương lưu ý.

Một thay đổi nữa áp dụng từ năm nay, là quy chế thi mới giảm một nửa số giấy tờ cần thiết với thí sinh trước và sau kỳ thi tốt nghiệp.

Cụ thể, quy chế điều chỉnh theo hướng tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại là “Giấy báo dự thi”; giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi thành “Giấy chứng nhận kết quả thi”, do trường phổ thông nơi thí sinh đăng ký cấp.

Diện ưu tiên năm nay được điều chỉnh để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đồng nhất với nhóm được ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ để các cơ quan thuận lợi rà soát. Theo đó, thí sinh được cộng 0,25 - 0,75 điểm tùy theo khu vực ưu tiên.

Vẫn theo ông Chương, quy mô của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tương tự năm 2025, tức trên 1 triệu thí sinh dự thi. Tuy nhiên, nếu như năm trước có 2 loại đề thi, 2 quy chế thi ứng với 2 chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 2018, thì năm nay chỉ còn một đề thi, một quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 - 12/6, điểm thi dự kiến được công bố vào 8 giờ ngày 1/7, tất cả đều đẩy sớm so với năm 2025.

Theo thanhnien.vn