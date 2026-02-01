Học sinh nội trú tại các xã biên giới đất liền dự kiến sẽ được hưởng thêm chính sách

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định Quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đối với học sinh bán trú buổi trưa, dự thảo quy định mức hỗ trợ tiền ăn là 450.000 đồng mỗi tháng, đồng thời hỗ trợ 8kg gạo mỗi tháng, với thời gian hưởng không quá 9 tháng trong một năm học.

Đối với học sinh nội trú, mức hỗ trợ tiền ăn được xác định là 1,17 triệu đồng mỗi tháng nhằm bảo đảm đủ 3 bữa ăn mỗi ngày, kèm theo hỗ trợ 15kg gạo mỗi tháng, với thời gian hưởng không quá 9 tháng trong một năm học.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định mỗi năm học, học sinh trường phổ thông nội trú được hỗ trợ 2,05 triệu đồng để mua đồng phục và học phẩm phục vụ học tập. Riêng học sinh nội trú, ở mỗi cấp học, được cấp một lần hiện vật gồm chăn, màn và đồ dùng cá nhân với mức trị giá 2,05 triệu đồng cho mỗi học sinh. Đối với học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số học tiếng Việt trước khi vào lớp 1, dự thảo nghị định quy định được hưởng thêm 1 tháng các chính sách hỗ trợ trên.

Ngoài kinh phí thường xuyên, các trường được cấp bổ sung kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ đặc thù như: khám sức khỏe, mua thuốc, bảo hiểm y tế, mua sách giáo khoa cho học sinh mượn, trang bị dụng cụ nhà bếp và làm thẻ học sinh, với định mức tương đương trường phổ thông dân tộc nội trú.

Dự thảo cũng quy định việc cấp kinh phí để chi trả tiền điện, nước, phục vụ nấu ăn và quản lý học sinh ngoài giờ học. Đối với học sinh bán trú buổi trưa, mức hỗ trợ tiền điện, nước và nấu ăn bằng một nửa mức hỗ trợ của học sinh nội trú. Bên cạnh đó, các trường được hỗ trợ kinh phí 900.000 đồng cho mỗi học sinh trong một năm học để tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với đặc thù của loại hình trường.

Theo Bộ GD-ĐT, việc ban hành nghị định được kỳ vọng sẽ góp phần chăm lo tốt hơn cho học sinh vùng biên giới, hạn chế tình trạng bỏ học, nâng cao dân trí, đồng thời tăng cường ổn định xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh tại các địa bàn chiến lược của Tổ quốc.

Theo sggp.org.vn