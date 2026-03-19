Chắp cánh cho ước mơ STEM

Thời gian qua, chương trình cho vay ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) triển khai đã trở thành điểm tựa cho nhiều gia đình tại tỉnh Phú Thọ. Chương trình cho vay STEM nhằm khuyến khích học sinh, sinh viên theo học các ngành khoa học và công nghệ - lĩnh vực được xác định là động lực phát triển trong giai đoạn chuyển đổi số và công nghiệp hóa. Từ nguồn vốn ưu đãi này, nhiều bạn trẻ có điều kiện theo đuổi ước mơ học tập trong các lĩnh vực mũi nhọn, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.

Chị Hà Thị Thu, xóm Đồng Uống, xã Mai Hạ được vay 125 triệu đồng/năm cho con trai theo học ngành Công nghệ thông tin.

Tiếp sức cho những ước mơ công nghệ

Học phí, sinh hoạt phí và chi phí học tập khác luôn là áp lực không nhỏ với nhiều gia đình có con em theo đuổi các ngành STEM. Nhưng giờ đây, với chương trình tín dụng ưu đãi, nhiều sinh viên ở Phú Thọ đã có thể yên tâm học tập. Mức vay tối đa tương đương toàn bộ chi phí học phí, sinh hoạt và các khoản học tập khác được coi là điểm tựa giúp người học bớt đi nỗi lo để tập trung học tập nâng cao kiến thức và kỹ năng.

Gia đình chị Hà Thị Thu ở xóm Đồng Uống, xã Mai Hạ kinh tế còn khó khăn. Con trai chị là Khà Hoàng Nam trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học FPT. Niềm vui chưa trọn vẹn thì nỗi lo chi phí học tập lại khiến cả gia đình trăn trở. Trong ngày giải ngân tại Phòng Giao dịch NHCSXH Mai Châu, chị Thu không giấu nổi xúc động khi nhắc đến khoản vay 500 triệu đồng dành cho con trai khi theo học ngành Công nghệ thông tin.

Chị Thu chia sẻ: “Từ khi biết thông tin về chính sách vay vốn ưu đãi, cả gia đình như trút được gánh nặng. Nhờ được vay vốn chương trình STEM từ NHCSXH với số tiền 500 triệu đồng cho 4 năm học, đã được giải ngân 125 triệu đồng/năm học. Khoản tiền này giúp cháu trang trải học phí, mua máy tính phục vụ học tập và sinh hoạt phí trong thời gian theo học tại trường. Nếu không có nguồn vốn ưu đãi thì việc cho cháu theo học đại học rất khó khăn”.

Anh Hoàng Tuấn Nam sinh năm 1986, trú tại tiểu khu 4 - xã Lương Sơn là nghiên cứu sinh Trường Đại học Phenikaa đã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với số tiền 210 triệu đồng. Ngay từ đầu năm học 2025 - 2026, gia đình anh đã được giải ngân 105 triệu đồng để trang trải tiền học phí, sinh hoạt phí và chi phí học tập khác. Anh Nam cho biết: “Khoản vay từ chương trình STEM giúp tôi tập trung vào việc học và nghiên cứu mà không phải đi làm thêm quá sức. Đây là cơ hội để tôi hướng tới những dự án nghiên cứu mà mình đam mê”.

Cũng như gia đình chị Thu, anh Nam, nhiều gia đình trong tỉnh đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để hỗ trợ con em theo học các ngành khoa học - công nghệ. Chương trình cho vay ưu đãi ngành STEM được triển khai trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm hỗ trợ học sinh - sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) tiếp cận nguồn vốn một cách dễ dàng, kịp thời, lãi suất ưu đãi chỉ 4,8%/năm và điều kiện vay linh hoạt.

Động lực cho phát triển bền vững

Theo Chi nhánh NHCSXH tỉnh, tính đến ngày 15/3/2026, nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho sinh viên theo ngành STEM đã đến tay 197 hộ gia đình, với tổng số vốn giải ngân trên 14 tỷ đồng, mức vay tối đa đạt 125 triệu đồng/năm học. Những con số không chỉ là kết quả về tài chính, mà còn là minh chứng cho sự tin tưởng của người dân vào chính sách.

Ông Nguyễn Thanh Tĩnh - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh cho biết: “Chính sách tín dụng ưu đãi theo Quyết định 29/QĐ-TTg là bước đột phá, nhân văn, giúp học sinh, sinh viên có đam mê STEM, đặc biệt những em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nguồn vốn lớn với điều kiện vay linh hoạt và thời hạn trả nợ dài. Đây là đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác để rà soát nhu cầu vay vốn của các gia đình. Qua đó đảm bảo sinh viên hoàn cảnh khó khăn nhưng có năng lực học tập vẫn được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, không phải bỏ dở ước mơ vì thiếu điều kiện tài chính. Chương trình cho vay STEM giúp các gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí học tập, góp phần tạo động lực giúp sinh viên yên tâm học tập, nghiên cứu trong các ngành công nghệ cao, lĩnh vực đang rất cần nguồn nhân lực chất lượng".

Thời gian tới, Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục mở rộng chương trình, tăng cường tuyên truyền để nhiều gia đình và sinh viên biết đến chính sách vay vốn ưu đãi này. Đồng thời phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác nhằm đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả.

Những con số ban đầu tuy chưa lớn về mặt giá trị tuyệt đối so với tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống, nhưng lại có ý nghĩa lớn đối với hàng trăm gia đình và sinh viên theo đuổi STEM. Chương trình không chỉ giúp giảm áp lực tài chính trước mắt, mà còn khơi dậy khát vọng học tập, nghiên cứu và cống hiến cho nền khoa học công nghệ nước nhà - một mục tiêu xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời đại mới.

Đinh Thắng