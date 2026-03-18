Giáo dục Đất Tổ thi đua đổi mới

Trong bối cảnh đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành Giáo dục tỉnh. Năm 2025, với quyết tâm đổi mới, sáng tạo và bứt phá, toàn ngành đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và khẳng định vị thế của giáo dục Đất Tổ trong cả nước.

Đội tuyển môn Tiếng Pháp của tỉnh đạt thành tích xuất sắc tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026 với 100% thí sinh đạt giải.

Hiệu quả từ phong trào thi đua

Ngành Giáo dục Phú Thọ đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Giáo dục Đất Tổ chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt khó, tăng tốc sáng tạo, quyết tâm bứt phá”. Phong trào được triển khai sâu rộng trong toàn ngành, từ các trường học ở vùng cao đến các trường học ở đô thị; từ đội ngũ cán bộ quản lý đến từng giáo viên và học sinh.

Thi đua không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà đã trở thành động lực thúc đẩy đổi mới thực chất trong quản lý và dạy học. Kết quả đó được thể hiện trong năm học 2024–2025, nhiều tập thể và cá nhân của ngành đã được các cấp khen thưởng. Trong đó, 3 tập thể được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 1 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 2 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 51 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể tiêu biểu; công nhận 27 tập thể Lao động xuất sắc; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 14 cá nhân; tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 148 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng tặng Bằng khen cho 86 tập thể và 152 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”....

Sau hợp nhất, sáp nhập, chất lượng giáo dục tỉnh Phú Thọ tiếp tục được khẳng định, thuộc tốp 5/34 tỉnh, thành phố có chất lượng giáo dục tốt nhất cả nước. Năm học 2024–2025, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,72%; điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp xếp thứ 5/34 tỉnh, thành phố. Toàn tỉnh có 206 giải học sinh giỏi quốc gia, gồm 5 giải Nhất, 57 giải Nhì, 74 giải Ba và 70 giải Khuyến khích. Tỉnh đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập tiểu học mức độ 3; phổ cập THCS mức độ 2; xóa mù chữ mức độ 2; tỷ lệ huy động trẻ mầm non ra lớp đạt 76,7%; trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%; 100% trẻ học 2 buổi/ngày theo Chương trình giáo dục mầm non; tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 98,9%.

Đặc biệt, tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025–2026, Phú Thọ có 229 thí sinh đoạt giải, tăng 23 giải so với năm học trước; trong đó có 11 giải Nhất, 64 giải Nhì, 65 giải Ba và 89 giải Khuyến khích, xếp thứ 3 toàn quốc về số lượng giải. Tỉnh có 8 học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế.

Thầy giáo Đào Mạnh Thắng – Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương cho biết: Những cơ chế, chính sách kịp thời về giáo dục và đào tạo do HĐND, UBND tỉnh ban hành sau sáp nhập, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Sở GD&ĐT, phong trào thi đua đã tạo động lực để thầy và trò nhà trường triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đầu tư chiều sâu cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, qua đó tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Tiếp tục đổi mới để phát triển

Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhiệm vụ chuyển đổi số và đổi mới quản trị giáo dục đang được triển khai mạnh mẽ trong các nhà trường. Cơ sở dữ liệu ngành từng bước được hoàn thiện; học bạ số, học liệu số và các phần mềm quản lý được ứng dụng ngày càng hiệu quả. Giáo dục STEM, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng được chú trọng đầu tư. Năm 2025, Phú Thọ giành vị trí thứ hai toàn quốc tại cuộc thi “Sản phẩm tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục” do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, ngành Giáo dục luôn chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và nhân cách cho học sinh thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều phong trào như “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” đã góp phần xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, nhân văn. Ở những lớp học vùng cao còn nhiều khó khăn, vẫn có những người thầy, người cô lặng lẽ vượt qua thử thách để gieo chữ cho học trò. Chính họ là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của ngành.

Theo đồng chí Trần Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm 2026 ngành Giáo dục tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ chiến lược; tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Tiếp tục rà soát, quy hoạch và sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục theo hướng đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Xây dựng 3 trường THPT chuyên đào tạo, bồi dưỡng nhân tài; tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi và duy trì thành tích cao tại các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Đẩy mạnh phát triển giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt gắn với thị trường lao động; thúc đẩy giáo dục STEM, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo; triển khai các đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, vi mạch, sinh học, vật liệu tiên tiến và năng lượng xanh.

Trong hành trình đổi mới giáo dục, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục là nguồn động lực mạnh mẽ. Từ những lớp học vùng núi đến các trường học ở đô thị, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đội ngũ nhà giáo luôn bền bỉ. Chính những con người bình dị ấy đang viết tiếp truyền thống hiếu học của vùng Đất Tổ bằng tri thức, sự tận tụy và niềm tin vào tương lai của thế hệ trẻ.

Hạnh Thúy