Hơn 1.000 học sinh đồng diễn “Bài thể dục giữa giờ”

Sáng 18/3, tại Trường Tiểu học Vân Phú (phường Vân Phú), Hội Thể thao học sinh Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình đồng diễn “Bài thể dục giữa giờ”.

Trên 1.000 học sinh Trường Tiểu học Vân Phú tham gia đồng diễn.

Trong nền nhạc sôi động, trên 1.000 học sinh thực hiện đồng đều các động tác, thể hiện tinh thần khỏe khoắn, kỷ luật và sự hào hứng. Hoạt động thể dục giữa giờ không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng sau giờ học mà còn tạo sự cân bằng giữa học tập và vận động. Thông qua hoạt động giúp tăng cường vận động, nâng cao thể chất cho học sinh tiểu học.

Những năm gần đây, hoạt động thể dục giữa giờ đang được ngành Giáo dục triển khai tại nhiều trường học, góp phần hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe ngay trong môi trường học đường.

Sau phần đồng diễn, các em học sinh tiếp tục tham gia nhiều hoạt động tập thể, trải nghiệm các trò chơi vận động và nhận những phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức. Chương trình góp phần tạo không khí học đường sôi nổi, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

Hoạt động góp phần rèn luyện tính kỷ luật, sự đoàn kết và tạo môi trường học đường lành mạnh, năng động cho học sinh.

Lê Hoàng