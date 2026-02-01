Ngày Tết quê em” bài học kỹ năng sống từ những trải nghiệm

"Ngày Tếtquê em” bài học kỹ năng sống từ những trải nghiệm

Những ngày giáp Tết, sân trường Trường Tiểu học Đồng Lương (xã Đồng Lương) rộn ràng sắc xuân với hoa đào, câu đối đỏ, bánh chưng xanh và tiếng cười trong trẻo của học sinh. Thông qua chuỗi hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân” và ngoại khóa “Ngày Tết quê em”, nhà trường đã mang đến cho học sinh bài học kỹ năng sống sinh động, giúp các em được học bằng trải nghiệm, cảm nhận sâu sắc giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Học sinh Trường Tiểu học Đồng Lương được hướng dẫn gói bánh chưng.

Gói bánh chưng - gói trọn yêu thương

Ngay từ sáng sớm, sân trường khu trung tâm đã trở nên nhộn nhịp với các gian hàng Tết do từng lớp chuẩn bị. Mỗi gian hàng là kết quả của sự phối hợp giữa giáo viên, phụ huynh và học sinh, được trang trí công phu, mang đậm hương vị Tết quê.

Trong không gian ấy, học sinh hóa thân thành những “người bán hàng nhí” tự tin giới thiệu sản phẩm, niêm yết giá, tính toán tiền và giao tiếp lễ phép với khách tham quan. Qua từng hoạt động nhỏ, các em được rèn luyện những kỹ năng thiết thực như giao tiếp, hợp tác, tính toán, quản lý tiền và ứng xử văn minh nơi công cộng - những kỹ năng khó có thể truyền tải trọn vẹn chỉ bằng lý thuyết trên lớp.

Điểm nhấn của chương trình là phần thi gói bánh chưng giữa các lớp. Trong tiết trời se lạnh, hình ảnh học sinh quây quần bên lá dong xanh, gạo nếp trắng, đỗ xanh, thịt lợn đã tái hiện sinh động không khí Tết cổ truyền của mỗi gia đình Việt.

Những chiếc bánh chưng hấp dẫn mang đậm không khí Tết.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của giáo viên và phụ huynh, các em được trực tiếp tham gia đầy đủ các công đoạn làm bánh: rửa lá, xếp khuôn, cho gạo, đỗ, thịt, buộc lạt. Dù còn vụng về, lạt buộc chưa thật chặt, nhưng ánh mắt các em ánh lên niềm vui và sự tự hào khi tự tay làm ra chiếc bánh chưng ngày Tết.

Không chỉ học cách gói bánh, học sinh còn được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tính kiên trì, sự khéo léo và tinh thần trách nhiệm. Mỗi chiếc bánh vuông vắn không chỉ là sản phẩm dự thi mà còn là kết quả của sự sẻ chia, gắn kết giữa gia đình, nhà trường và học sinh.

Học sinh hân hoan tham gia ngoại khóa.

Em Nguyễn Nhật Ánh, học sinh lớp 2B hào hứng chia sẻ: “Em rất vui vì được cùng cô giáo và các bạn gói bánh chưng. Qua hoạt động này, em hiểu hơn về ngày Tết xưa của ông bà và thấy yêu gia đình mình hơn.” Những lời chia sẻ mộc mạc ấy chính là minh chứng rõ nét cho giá trị giáo dục sâu sắc mà chương trình mang lại.

Giáo dục bằng trải nghiệm - con đường bền vững

Một tiết mục văn nghệ của học sinh tham gia chương trình.

Xen kẽ các hoạt động trải nghiệm là chương trình văn nghệ mừng xuân với những tiết mục ca múa trong trẻo; các câu hỏi đố vui tìm hiểu về Tết cổ truyền; cùng các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố... tạo nên bầu không khí sôi nổi, gắn kết học sinh các khối lớp.

Thông qua hoạt động tập thể, học sinh được mạnh dạn thể hiện bản thân, rèn luyện sự tự tin, tinh thần đoàn kết và ý thức kỷ luật. Mỗi trò chơi, mỗi tiết mục đều trở thành một bài học nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về tinh thần tập thể và giá trị của sự sẻ chia.

Bên cạnh đó, khu trưng bày đồ dùng dạy học và sản phẩm học tập của giáo viên bộ môn đã thu hút sự quan tâm của học sinh, giúp các em nhận ra rằng kiến thức không chỉ đến từ sách giáo khoa mà còn được hình thành từ thực hành, sáng tạo và trải nghiệm thực tế.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, cô Vi Thị Bích Thọ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Lương cho biết: “Nhà trường luôn xác định giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng, cần được thực hiện thông qua những hoạt động trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi. “Ngày Tết quê em” không chỉ giúp các em hiểu và trân trọng giá trị văn hóa truyền thống mà còn rèn luyện sự tự tin, tinh thần hợp tác và tình yêu thương".

Trường Tiểu học Đồng Lương tặng quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, nhà trường đã trao quà Tết cho 32 học sinh hoàn cảnh khó khăn. Những món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia, góp phần giáo dục học sinh về lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Hoạt động ngoại khóa “Ngày Tết quê em” khép lại trong niềm vui, sự phấn khởi và những nụ cười rạng rỡ của thầy cô, phụ huynh và học sinh. Từ những trải nghiệm giản dị nhưng giàu ý nghĩa, các em không chỉ được vui chơi mà còn được học những bài học làm người, được nuôi dưỡng tình yêu quê hương, gia đình và mái trường.

“Ngày Tết quê em” không chỉ là một hoạt động ngoại khóa mà còn là mô hình giáo dục toàn diện, góp phần xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui đối với học sinh Trường Tiểu học Đồng Lương.

Hạnh Thúy