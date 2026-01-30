Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2025 - 2026

Chiều 30/1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2025 - 2026. Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao quà khen thưởng các học sinh đạt giải Nhất tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, năm học 2025-2026.

Năm học 2025 - 2026, Sở GD&ĐT đã sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, chủ động nắm tình hình ở cơ sở nhằm tháo gỡ khó khăn sau hợp nhất và chỉ đạo các cơ sở giáo dục hoàn thành các nhiệm vụ học kỳ I đảm bảo đúng kế hoạch.

Sở GD&ĐT đã rà soát, đánh giá tổng thể hệ thống trường lớp; đề xuất sắp xếp, tổ chức bộ máy và mạng lưới cơ sở giáo dục. Cơ sở vật chất giáo dục tiếp tục được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, từng bước hiện đại hóa. Đến nay, trên 95% trường, lớp học được kiên cố hóa; 90,15% trường học đạt chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó, công tác tham mưu, hoàn thiện chính sách tiếp tục được sở triển khai chủ động, kịp thời và có chiều sâu.

Chất lượng GD&ĐT tiếp tục được giữ vững và khẳng định vị thế. Giáo dục đại trà của tỉnh nằm trong tốp 5 địa phương dẫn đầu cả nước; các chỉ số về giáo dục đạt cao như: Tỷ lệ trẻ mầm non 5 tuổi ra lớp, 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ học sinh THCS vào lớp 10 đạt 75,3%; tuyển sinh đầu năm học của khối giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và đại học đạt tỷ lệ cao.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định vị thế của tỉnh. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026, Phú Thọ có 229 học sinh đoạt giải, trong đó có 11 giải Nhất, 64 giải Nhì, 65 giải Ba, 89 giải Khuyến khích; xếp thứ 3 toàn quốc về số lượng và chất lượng giải. Tỉnh có 2 thủ khoa, 8 học sinh tham dự vòng chọn đội tuyển Olympic quốc tế...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và lãnh đạo Sở GD&ĐT khen thưởng các giáo viên bồi dưỡng và học sinh đạt giải Nhất tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, năm học 2025-2026.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu biểu dương, chúc mừng những thành tích ngành GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong học kỳ I năm học 2025 - 2026. Đồng chí đề nghị: Học kỳ II năm học 2025 - 2026, Sở GD&ĐT cần tạo đột phá về tư duy tham mưu và tính chủ động trong hoàn thiện chính sách; xây dựng mô hình quản trị giáo dục phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường kỷ cương, trách nhiệm người đứng đầu. Triển khai hiệu quả các chủ trương về học phí và đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai theo lộ trình phù hợp...

Đồng thời, giữ vững và nâng tầm giáo dục mũi nhọn, đặc biệt coi trọng chất lượng giáo dục đại trà; gắn giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học với nhu cầu thị trường lao động và các ngành, lĩnh vực ưu tiên của tỉnh. Thực hiện thực chất việc dạy và học theo hướng phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ cho học sinh. Đảm bảo các điều kiện sinh hoạt, vệ sinh, bếp ăn tập thể cho học sinh. ​Chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống và xây dựng môi trường học đường lành mạnh, nói không với bạo lực.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao thưởng các học sinh được chọn tham gia chọn đội tuyển Olympic quốc tế năm 2026 và giáo viên trực tiếp bồi dưỡng.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận kinh phí trao thưởng cho học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 do Quỹ Khuyến học - Khuyến tài Vĩnh Phúc trao tặng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, tạo đột phá về công tác cán bộ và phát triển đội ngũ nhà giáo là khâu then chốt. Tập trung rà soát, đánh giá toàn diện đội ngũ theo từng cấp học, môn học và địa bàn; chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ đến năm 2030, bảo đảm đủ số lượng, đồng bộ cơ cấu, đạt chuẩn chất lượng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Cùng với đó, tăng cường hướng dẫn, đồng hành với chính quyền cấp xã trong quản lý trường học và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Đại diện Công ty TNHH xây dựng Tự Lập trao biểu trưng kinh phí khen thưởng học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu: Ngành GD&ĐT tiếp tục sắp xếp mạng lưới trường lớp và các đơn vị sự nghiệp giáo dục theo hướng tinh gọn, ổn định lâu dài, phù hợp yêu cầu của Trung ương; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, lấy đầu tư công làm nền tảng, đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, dạy học, đảm bảo thực chất và hiệu quả.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và lãnh đạo Sở GD&ĐT đã khen thưởng các học sinh và giáo viên có học sinh đạt giải Nhất tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, năm học 2025-2026; các em học sinh tham gia chọn đội tuyển Olympic Quốc tế và giáo viên bồi dưỡng.

Lê Hoàng